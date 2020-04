10% di sconto su Parallels Desktop grazie a questo coupon!

Vi segnaliamo un ottimo codice sconto che vi permetterà di acquistare la sottoscrizione annuale ai servizi di Parallels Desktop per un anno, con uno sconto del 10%! Di che stiamo parlando? Semplicemente del miglior software attualmente disponibile sul mercato per poter per eseguire Windows su Mac senza riavviare e che, tra l’altro, include anche oltre 30 utility atte a semplificare l’utilizzo di Windows su computer Apple.

Disponibile nelle versioni base, Pro e Business, Parallels Desktop offre 30 giorni di prova gratuita prima della sottoscrizione, ed un prezzo base di 79,99€ qualora effettuiate la vostra prima sottoscrizione, e di 49,99€ qualora invece vogliate effettuare l’aggiornamento da una versione precedente. Grazie al nostro codice sconto AMY-DLK-6S4 (da inserire al momento dell’acquisto), potrete tuttavia ricevere un comodo sconto del 10%, valido per qualunque sottoscrizione da un anno, anche per quelle Business! Un’offerta davvero eccezionale, specie per chi necessita di software Windows sul proprio Mac per motivi di intrattenimento o lavoro ma che, per motivi di compatibilità, non sarebbe possibile utilizzare. Grazie a Parallels Desktop tutto questo non è più un problema ed anzi, smetterete del tutto di preoccuparvi visto che il servizio, per altro, è dotato di un eccezionale servizio di assistenza clienti, anche via chat! Meglio approfittarne subito!

N.B. Ricordati di inserire il codice coupon AMY-DLK-6S4 al momento dell’acquisto, così da poter usufruire dello sconto.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento a Parallels Desktop «

