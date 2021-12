10 idee regalo last minute a meno di 20€! Le ricevi entro Natale!

Se state cercando disperatamente delle idee regalo valide, e siete in ritardo con le tempistiche, Amazon ha moltissimi prodotti che fanno proprio al caso vostro! Ormai mancano pochissimi giorni a Natale e portare a casa degli acquisti validi e a buon prezzo è diventata una vera impresa, soprattutto tenendo presente che serve una spedizione rapida e sicura, in grado di consegnare tutto nei tempi previsti. Sullo store ci sono moltissimi regali papabili, sotto i 20€ e con consegna garantita prima della Vigilia!

Tra le varie proposte che vi segnaleremo, potrete trovare davvero di tutto e per tutti i gusti: da prodotti perfetti per gli amanti delle serate all’insegna di film e serie tv fino ad articoli validi per tutti i giorni, perfetti da sfruttare nella quotidianità. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti e, dati i tempi stretti, usufruiscono tutti della spedizione veloce di Amazon Prime!

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa

Cominciamo con la versione più conveniente di Fire TV Stick, pensata per essere economicamente alla portata di tutti ma in grado di farvi gustare uno streaming rapido e, non meno importante, in Full HD. Il tutto è ulteriormente semplificato dal nuovissimo telecomando vocale Alexa con cui potrete rendere ancora più rapida la visione dei vostri film o delle vostre serie preferite: grazie ad Alexa potrete utilizzare la vostra voce per cercare e iniziare contenuti su tutte le app disponibili, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, NOW e DAZN!

» Acquista Fire TV Stick Lite a soli 18,99€

Zaino Ultraleggero Eono da 20L

I regali che possono essere utilizzati nella quotidianità sono tra i più apprezzati di sempre, si sa, per questo abbiamo deciso di segnalarvi lo Zaino Eono, dal design semplice ed elegante, adatto a qualsiasi età e dalla capienza di ben 20L. La parte posteriore e gli spallacci sono imbottiti in modo tale da pesare il meno possibile sulla colonna vertebrale e le cinghie di cui è dotato, sono ideate per distribuire il peso e ridurre la pressione. Lo zaino, inoltre, include un ampio scomparto principale, perfetto per un portatile fino a 13 pollici, una tasca interna in rete per piccoli oggetti e una tasca frontale con cerniera per gli oggetti utilizzati con maggiore frequenza durante la giornata. Un prodotto utile, semplice, perfetto per Natale!

» Acquista Zaino Ultraleggero Eono da 20L a soli 12,69€

Coperta crochet a forma di sirena

Passiamo a un prodotto ideato proprio per scaldarsi, durante queste rigide giornate d’inverno; si tratta della coperta crochet a forma di coda di sirena, realizzata in filato di lana super morbida e comodissima, anche per gli adulti! Il materiale, delicato sulla pelle, è lavorato all’uncinetto e crea un meraviglioso motivo a maglia che rende il prodotto ancora più bello da vedere e da indossare. Il design è assolutamente adorabile: la coperta è pensata per essere indossata, infilandola rapidamente dall’ampia apertura superiore. Non rimarrò altro che avvolgersi nel tessuto colorato, che ovviamente potrete scegliere sullo store tra blu, grigio, rosa e verde.

» Acquista Coperta crochet a forma di sirena a soli 25,98€

Poggiapiedi ergonomico AMERIERGO

Avete un amico o un parente che passa molto tempo di fronte al PC? Abbiamo il regalo giusto per voi, il poggiapiedi ergonomico AMERIERGO è ideato proprio per evitare lo stress e l’affaticamento delle gambe, aiutando a correggere la postura mentre lavorate in casa o in ufficio. Il poggiapiedi è realizzato in memory foam ad alta densità, è molto elastico ed è stato pensato proprio per non deformarsi facilmente anche sotto pressione. Inoltre, in caso di necessità, può essere posizionato anche sotto le ginocchia e le caviglie, sempre con il medesimo scopo. Un regalo ideale non solo per questo Natale, ma per tutto l’anno.

» Acquista Poggiapiedi ergonomico AMERIERGO a soli 16,99€

Bastone per selfie EasyULT

Questo bastone per selfie di EasyULT è perfetto per chi crea e idea contenuti sul web o è appassionato di foto e video. Ha una modalità selfie caratterizzata dal bastone retrattile e pieghevole, una modalità treppiede per scattare foto anche in lontananza, mantenendo il proprio smartphone senza alcun rischio ed è provvisto di telecomando incorporato che vi permetterà di scattare fino a 10M di distanza! Si tratta indubbiamente di uno strumento perfetto da regalare a chi viaggia e produce contenuti in movimento!

» Acquista il Bastone per selfie EasyULT a soli 16,99€

Termometro igrometro digitale ThermoPro TP55

Se volete tenere sotto controllo la temperatura interna attraverso un dispositivo portatile dotato di un ampio schermo touchscreen e di sensori affidabili, il ThermoPro TP55 è una delle migliori soluzioni da mettere sotto l’albero. Oltre a riportare la temperatura dell’ambiente, questo dispositivo fa anche da igrometro, cioè controllerà anche quanta umidità è presente nell’aria in quel preciso momento, indicandovi se la quantità di umidità è ottimale, troppo poca o troppo alta. Posizionabile su tavolo, a parete o su un magnete, è un dispositivo utile tutto l’anno e quindi perfetto da mettere sotto l’albero di Natale.

» Acquista il termometro igrometro digitale ThermoPro TP55 a soli 15,29€

Coperta plaid Snug Rug

Se la coperta citata pocanzi non è stata di vostro gradimento o se cercate una soluzione capace di trasmettere ancora più calore, indispensabile durante l’inverno, allora quella di Snug Rug farà senz’altro la vostra gioia. Calda, comoda e leggera, questa coperta vi aiuterà a rimanere a caldo non solo sul vostro comodo divano di casa, ma anche in campeggi, escursioni e viaggi di lunga distanza. Questo modello è antipilling su entrambi i lati, quindi non si formeranno i fastidiosi pelucchi e palline sul tessuto. Un’idea regalo perfetta per i più freddoloni.

» Acquista la coperta plaid Snug Rug a soli 21,13€

Portachiavi magnetici con unicorni

Se cercate un regalo perfetto per ogni occasione, potreste prendere in considerazione questa coppia di portachiavi magnetici a forma di unicorno. Il kit contiene 2 portachiavi, uno di colore nero e uno rosa, perfetti per lui e per lei. Realizzati in lega di zinco lucidata, faranno sicuramente la felicità del vostro partner. Inoltre, la confezione regalo rossa si addice benone al Natale ed è una delle cose più belle che possiate mettere sotto l’albero.

» Acquista il portachiavi magnetici con unicorni a soli 8,49€

Calzini da donna in cotone

Cercate calzini dall’ottima vestibilità e taglia unica? Quelli da noi proposti saranno perfetti e la loro colorazione assortita farà sì che siano un buon regalo di Natale per la vostra fidanzata, figlia, moglie o per voi stessi. Si adattano bene a diversi look e nella parte frontale si trovano le stampe di diversi animali. Ottimi i materiali, visto che l’80% è realizzato in cotone.

» Acquista i calzini da donna in cotone a soli 8,49€

Power Bank Charmast

Come saprete, l’autonomia dei moderni dispositivi, salvo rare eccezioni, è davvero limitata, costringendo a chiedere aiuto ad un power bank. Quello da noi proposto vanta una batteria da oltre 10.000 mAh e un display a LED che vi indica l’esatta percentuale di carica rimasta. Compatibile con Quick Charge 3.0, riuscirà a ricaricare velocemente il vostro smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo dotato di una semplice porta USB. Le porte USB sono 3, il che vuol dire che potrete caricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

» Acquista il Power Bank Charmast a soli 22,99€

