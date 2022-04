La Pasqua è ormai prossima e, ovviamente, con l’arrivo della festa si creerà anche una splendida occasione per riunirsi con parenti ed amici, sia a tavola che non. Per questo, abbiamo pensato di offrirvi questa piccola ma utile lista di prodotti consigliati, il cui acquisto vi permetterà non solo di arricchire la vostra tavola, ma anche di spendervi in qualche regalo in occasione delle celebrazioni pasquali.

Ghirlanda pasquale Com-Four

Quella della ghirlanda da tavolo è una tradizione che non tutti seguono ma che, un po’ come succede per il Natale, può dare un tocco più allegro e festoso alla vostra tavola o, perché no, ad un qualsiasi altro ambiente domestico. Si tratta, per l’appunto, di una ghirlanda decorativa a tema pasquale, con fiori e ovetti, ovviamente tutto in plastica e dunque non deperibile, e riutilizzabile nel corso degli anni. Le dimensioni sono generose, giacché parliamo di una ghirlanda di circa 30 cm di diametro, riccamente decorata e dal prezzo molto invitante di circa 22 euro, per altro spesso scontatissimi su Amazon. Ottima anche come regalo!

Runner da tavola in erba sintetica

Ecco un’altra idea semplice ma sfiziosa per dare un tocco del tutto inedito alla propria tavola delle feste. Parliamo di un runner in erba artificiale, morbido e accattivante, largo ben 40 cm e lungo un metro e mezzo. Un oggetto sicuramente molto particolare, con cui potrete dare alla vostra mise en place un tocco stravagante. Facilmente arrotolabile e lavabile, si tratta di un prodotto realizzato dall’azienda Talking Tables per un uso apposito per la tavola, realizzato con materiali di qualità e facilmente riutilizzabile, anche per eventi non strettamente legati alle feste pasquali. Per meno di 19 euro è un’idea da non lasciarsi scappare!

Super Pasqualone Giochi Preziosi

Il ritorno di un grande classico degli anni ’90, il Super Pasqualone altro non è che un contenitore a forma di uovo che contiene al suo interno 6 sorprese, tra giochi e giocattoli. L’originale è realizzato da Giochi Preziosi al prezzo di circa 30 euro, a seconda del modello scelto, e ne esistono in commercio diverse varianti, tra cui anche una dedicata ai Gormiti, una al duo di YouTuber Me Contro Te, ed una dedicata alle popolarissime bambole LOL Surprise. Insomma, ne esiste uno per ogni tipo di bambino o bambina, ed il bello è che, rispetto al passato, in cui l’uovo contenitore era realizzato in plastica, la versione moderna si propone invece con un contenitore in resistente cartone rigido, ecosostenibile e riciclabile, che può anche essere personalizzato con disegni e colori! Un must dei regali di Pasqua ma, attenzione, non contiene cioccolato!

Un’amaca

Pasqua, ma soprattutto Pasquetta, sono festività sì religiose, ma anche soprattutto momenti di relax per ricaricare le batterie, giacché di solito preannunciano il ritorno della bella stagione e, soprattutto, ci offrono un paio di giorni per staccare dal lavoro. Per questo, a nostro giudizio, non c’è momento migliore per acquistare un’amaca con cui godersi il sole e l’aria aperta, specie se si dispone di uno spazio esterno abbastanza capiente da poterla ospitare. Il nostro suggerimento è di virare direttamente sulla proposta realizzata da Amazon Basics, che per poco più di 100€ si offre come una soluzione comoda, resistente e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. L’amaca Amazon Basics è autoportante, grazie alla sua struttura metallica, è realizzata in tela, e può sostenere un carico massimo di 180 Kg il che, credeteci, non è affatto poco per questo genere di prodotti. Smontabile all’occorrenza, può trasformarsi nell’acquisto migliore di sempre, soprattutto per chi ha intenzione di sfruttare appieno il proprio giardino in vista dell’estate.

Il pallone Nike Pitch Team Ball

Ed a proposito di tempo libero all’aria aperta: ovviamente non può mancare in questa lista anche un articolo per il puro svago, specie in compagnia, da portare con sé magari in occasione di una delle tipiche scampagnate di Pasqua. In tal senso, non c’è consiglio migliore, in termini di rapporto qualità/prezzo, dell’ottimo pallone Nike Pitch Team Ball, realizzato in gomma, e disponibile persino in diverse colorazione. Creato da Nike con particolare attenzione per i materiali, è un pallone da calcio leggero, ottimo anche per la pallavolo, che può essere anche sgonfiato e rigonfiato al bisogno. Pur non trattandosi di un pallone in cuoio, è comunque molto resistente ed il prezzo di circa 20 euro lo rende un acquisto davvero impareggiabile.

Dobble

Se poi lo sport non fa proprio per voi, ma siete comunque alla ricerca di qualcosa con cui divertirvi assieme ai vostri amici, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a Dobble, popolarissimo gioco di carte, ormai venduto in decine di edizioni diverse, e quasi tutte a tema. Ma che cos’è Dobble? Sostanzialmente un gioco di associazioni di immagini, un po’ come il classico “Memory”. Il punto è che ci sono diversi modi di utilizzare le carte da gioco, e nel pacchetto troverete istruzioni che vi illustreranno ben 5 varianti di gioco, con cui divertirvi in coppia o fino ad 8 giocatori. Si tratta inoltre di un gioco tascabile e dal prezzo davvero molto accessibile, giacché la versione base costa circa 15 euro, per altro spesso scontati!

Un barbecue a carbone

Siamo sinceri: non sarebbe Pasqua (e soprattutto Pasquetta) senza la prospettiva di un barbecue acceso e di una tavolata in compagnia. Abbiamo parlato di attività e svaghi all’aria aperta, è dunque il momento di proporvi anche un ottimo barbecue a carbone che, acquistato ora, sarà certamente un alleato utile anche in vista della prossima stagione estiva. La nostra proposta è quella del barbecue Weber ‎1321004, un prodotto di ottima qualità, realizzato in metallo, e con una struttura non solo resistente, ma anche estremamente stabile, atta a scongiurare qualsiasi incidente o danno da caduta. Dotato di coperchio e paiolo rivestiti in porcellana, questo barbecue si propone con manici in nylon rinforzato in fibra di vetro, per garantire resistenza e isolamento termico, e con un’ottima griglia cromata con tre strati di nichel, per garantire una cottura perfetta e priva di contaminazioni (cosa a cui non tutti pensano quando ci si rivolge a prodotti particolarmente economici). Areato nonostante il coperchio, e con una cassetta per cenere in alluminio inossidabile, dispone persino di due ruote per uno spostamento comodo, e può resistere alle intemperie di tutto l’anno. 129 euro benedetti!

Coltellino svizzero per barbecue

Ok, questo è un articolo davvero geniale e che, ne siamo certo, suonerà ai più come una vera e propria rivelazione. Parliamo infatti di un utensile che, per la sua forma ricorda un coltellino svizzero, ma che in virtù dei tipici utensili di quest’ultimo, come coltellino, seghetto o simili, include invece utensili utili per il barbecue! Prodotto da Amazon Basics, questo utilissimo articolo è l’ideale per chi progetta una barbecue fuori porta, ed include un pennello in silicone, un coltello, una forchetta per carne, un apribottiglie e persino una spatola! Realizzato in acciaio inossidabile, è lungo circa 4o centimetri, ed è resistente e facile da pulire. Un acquisto che definiremmo indispensabile per chi, appassionato di vita all’aria aperta, non disegna un picnic e una brace accesa.

Kit di spezie per il barbecue

Pretendere di mettere su un barbecue con i fiocchi senza un minimo utilizzo di spezie è, a nostro giudizio, non una scelta da eretici. Tuttavia è indubbio che il giusto mix di erbe e spezie possa dare una consistente marcia in più a qualsiasi manicaretto. Se siete dei novizi, e se non sapete bene a quali spezie rivolgervi rispetto alla carne da mettere sulla griglia, allora il nostro suggerimento è quello di rivolgervi a questo set a marchio BBQ King, che include 4 mix di aromi sviluppati per altrettante tipologie di carni. Ogni spezia ha il proprio barattolo richiudibile per salvarne la freschezza, ed il peso è di 70 grammi per ogni barattolo. Le spezie sono senza glutine, sono state studiate per esaltare specifici tagli di carne, e daranno una marcia in più anche a chi, fino ad oggi, non aveva mai contemplato il termine “marinatura secca”.

Uova di Pasqua Baci Perugina

Chiudiamo in bellezza con una splendida offerta in esclusiva per Amazon che, al prezzo di circa 35 euro (ma spesso scontata a meno di 28 euro!), vi permetterà di acquistare non una, ma ben 2 uova di Pasqua a tiratura limitata prodotte da Perugina. Si tratta delle uova Baci Perugina, vendute direttamente in coppia, e nelle edizioni “Dolce&Gabbana”, di cui una è a sua volta una limited edizion, chiamata “Amore e Passione”, ed al gusto di granella di Lampone. L’altro uovo, invece, richiama il classico gusto dei Baci Perugina al cioccolato fondente con granella di nocciole. Si tratta di un affare, non solo per il prezzo, ma anche perché parliamo di prodotti a tiratura limitata che, oltre a dell’ottimo cioccolato, si propongono anche con una sorpresa made in Italy, realizzata anch’essa da Dolce&Gabbana!

