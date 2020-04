1000 eBook in offerta da 0,99€, solo per oggi su IBS!

Vi segnaliamo che su IBS sono disponibili, solo fino alla mezzanotte di oggi 30 aprile 2020, delle ottime promozioni sugli ebook, con circa 1000 proposte ad appena 0,99€! Luis Sepúlveda, Marcello Simoni, Tiziano Terzani, Lee Child, Vito Mancuso, Andrea Vitali, Clive Cussler, Primo Levi, sono solo alcuni degli autori coinvolti in questa eccezionale promozione che investe praticamente tutti i generi letterari, dal giallo alla saggistica!

Un’offerta da non perdere, specie in questi giorni di prolungatissima noia e che, lo ripetiamo, scadrà alla mezzanotte di oggi, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di affettarvi a consultare il vastissimo elenco completo, così da avere tutto il tempo per effettuare i vostri acquisti ben prima dello scadere della giornata. Ciò detto, per rendervi il tutto più comodo, vi riportiamo in calce direttamente i link relativi ai vari generi proposti sul portale, soluzione ideale per chi vuole dedicarsi alla caccia di libri specifici o di occasioni di lettura ancora da scoprire. Ovviamente vi invitiamo comunque a consultare la pagina completa delle proposte IBS, così da poter dare un’occhiata alle innumerevoli proposte che il portale offre nel campo della lettura digitale. Buona lettura e buono shopping!

Ebook per genere

