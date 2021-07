100€ di sconto su questo condizionatore Samsung su eBay

L’inizio di una nuova settimana corrisponde, spesso, ad una nuova e ricca tornata di offerte, soprattutto per eBay, che si tinge nei tipici colori dell’estate, segno che nella sezione de Gli Imperdibili troverete tantissimi prodotti adatti al periodo più caldo dell’anno in forte sconto, come ad esempio condizionatori, congelatori e piccoli ventilatori portatili. Ad ogni modo, essendo il catalogo di eBay molto ampio, non mancheranno ottime offerte anche sui prodotti appartenenti alle categorie più richieste, tra cui smart tv e smartphone.

Grazie ad eBay, dunque, avrete modo di munirvi di prodotti ideali per i mesi più caldi a prezzi molto vantaggiosi. Uno di questi potrebbe essere il condizionatore Samsung AR35 R-32 Maldives 2020, proposto oggi dal portale a soli 335,00€, con un risparmio netto di 100,00€ che, con ogni probabilità, potrebbe ridursi o persino annullarsi nelle prossime settimane.

Moderno e dal design lineare, il Samsung AR35 R-32 Maldives 2020 è un condizionatore dotato di unità esterna, adatto quindi per chi preferisce una soluzione di raffreddamento fissa, con prestazioni tendenzialmente ben superiori rispetto ad una soluzione portatile a parità di costo. Dotato di un’ottima efficienza sia in modalità raffreddamento che riscaldamento, il Samsung AR35 R-32 Maldives 2020 vanta una potenza di 9.000 BTU, sufficiente per far abbassare la temperatura di una stanza di medie dimensioni in pochi minuti e, soprattutto, con una rumorosità molto bassa. A tal proposito, questo specifico modello può arrivare ad emettere una pressione sonora massima di 55dB, una soglia solo leggermente udibile dall’orecchio umano.

Inoltre, questo condizionatore è dotato di un filtro di nuova generazione, con uno speciale rivestimento anti-batterico, anti-allergeni e anti-virus, che contribuisce a rendere l’aria più pura. Infine, vale la pena sottolineare l’utilizzo del gas refrigerante R32, che riduce l’impatto negativo sull’ambiente. Insomma, un modello che oltre a garantire ottime prestazioni, riesce a non impattare negativamente sull’ambiente, un fattore ai tempi d’oggi da non sottovalutare.

Detto ciò, prima di invitarvi a scoprire la nostra lista prodotti personalizzata in calce, vi ricordiamo che eBay, in occasione della nuova settimana, ha aggiornato il suo catalogo con nuove e interessanti offerte, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata.

