Se siete alla ricerca di un ottimo robot aspirapolvere dal prezzo super conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello Lefant M213s, scontato da Amazon! Un vero e proprio affare tenendo presente che si tratta di un prodotto dall’aspirazione potente, con ben 4 modalità di pulizia, possibilità di gestirlo da remoto e disponibile al prezzo di soli 159,99€ invece di 259,99€.

Lefant è un brand conosciuto per l’ottima produzione di robot aspirapolvere, con l’obbiettivo di alleggerire e semplificare drasticamente le vostre faccende domestiche, senza dover alzare un dito. Proprio per questo, trattandosi di un prodotto valido a un prezzo davvero imperdibile, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che le unità a disposizione terminino!

Perché scegliere proprio il modello Lefant M213s? Perché è contraddistinto da un ottimo rapporto qualità/prezzo, dimensioni ridotte per muoversi liberamente anche negli angoli più nascosti della casa e un’aspirazione potente, in grado di raccogliere polvere, capelli e piccoli residui di sporcizia apparentemente invisibili. Questo aspirapolvere robot, inoltre, ha aggiornato la spazzola tradizionale per risolvere il fastidioso problema dei capelli aggrovigliati all’interno dell’elettrodomestico. Per questo è provvisto di una versione migliorata e appositamente progettata per catturare facilmente anche i peli dei vostri animali domestici, senza imprevisti!

Se temete che il robot possa cadere, sbattere o danneggiarsi, ci teniamo a precisare che è dotato di un sensore anticollisione a infrarossi 6D integrato in grado di rilevargli gli ostacoli in tempo reale, permettendogli di tornare indietro oppure di ridurre drasticamente la caduta. Inoltre, grazie al suo potente motore, l’M213s potrà anche salire su superfici dallo spessore massimo di 1,5 cm senza bisogno del vostro aiuto, passando comodamente sopra i vostri tappeti per continuare a pulire senza intoppi. Non meno importante, la durata della batteria: questo modello Lefant potrà pulire la vostra casa per un totale di 150 minuti consecutivi, coprendo una superficie massima di 150 metri quadrati con una singola ricarica.

Infine, nel caso foste interessanti a un controllo intelligente o da remoto, vi informiamo che non solo potrete utilizzare Alexa e Google Home ma avrete l’app Lefant sempre a portata di mano. Potrete, quindi, decidere quale modalità di pulizia attivare, controllare la posizione del vostro robot aspirapolvere e molto altro ancora, anche mentre siete fuori casa. Vi ricordiamo che, al momento, è scontato di ben 100€!

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

