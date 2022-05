Si dice che il sorriso sia il nostro biglietto da visita, perciò prendersi cura dei denti diventa più importante che mai! Trovare il prodotto giusto che aiuti a pulire a fondo la nostra bocca e allo stesso tempo preservi la salute di denti e gengive è ciò che serve. Ecco allora che Oral-B ci offre una soluzione davvero interessante, un prodotto di altissima qualità: lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9!

Creato per offrire un’esperienza di spazzolamento unica nel suo genere, lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9 è un prodotto altamente tecnologico, studiato per garantire una pulizia profonda anche grazie alle sue diverse modalità di pulizia. L’offerta che vi proponiamo è super conveniente: dal prezzo di partenza di 299,99€, Oral-B iO 9 scende infatti a soli 199,99€, con uno sconto di ben 100€!

Progettato per offrire il meglio, Oral-B iO 9 si contraddistingue per alcune caratteristiche smart che agevolano la pulizia dei denti avvicinandosi ai più sofisticati trattamenti di igiene professionali, e lavorando in maniera efficiente restando però delicato su tutte le superfici della bocca. Grazie alle sue 7 modalità di pulizia personalizzata, Oral-B iO 9 agisce con delicate micro-vibrazioni facendo lavorare al massimo la sua testina rotonda, regalandovi una sensazione di pura freschezza.

Come se non bastasse, Oral-B iO 9 si spinge oltre, guidandovi passo passo verso una corretta pulizia dentale. Il monitoraggio 3D dei denti, reso possibile dall’Intelligenza Artificiale integrata, controlla, infatti, le diverse fasi della pulizia. Dalle superfici anteriori, alle superiori fino alle posteriori, passando alle aree più nascoste, saprete sempre quali sono le aree della bocca che necessitano di maggior attenzione e diligenza. Inoltre, grazie al sensore di pressione sarete avvisati con una spia colorata in base al modo in cui i denti sono spazzolati: la spia sarà rossa se starete spazzolando troppo forte, bianca se sarete troppo delicati e infine verde se agirete con la giusta pressione.

Anche la sua ricarica offre grandi prestazioni: il caricatore magnetico mantiene lo spazzolino stabile in posizione e offre una ricarica rapida in circa 3 ore. L’offerta, oltre allo spazzolino, include una custodia da viaggio con caricatore, un porta ricarica e un astuccio magnetico decorato per portarlo sempre con voi! Vi invitiamo dunque a visitare la pagina dedicata alla promozione sul portale Amazon, acquistando il prodotto prima che il prezzo risalga!

Pratico da usare, completo nella pulizia che offre e super rapido nel ricaricarsi: lo spazzolino oral-B iO 9 è senza dubbio il prodotto ideale per mantenere la propria bocca sana, fresca e in salute.

