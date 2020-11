100€ di sconto sullo Xiaomi MI TV 4S da 43″ nelle offerte Mediaworld

Dopo avervi proposto le offerte del giorno dei principali portali, mancavano all’appello quelle di Mediaworld che, proprio come la concorrenza, propone in questi giorni sconti paragonabili a quelli del Black Friday. Le offerte che girano in questi giorni sono già piuttosto allettanti e quelle di Mediaworld del Solo per Oggi non fanno eccezione. Vi ricordiamo che queste terminano a fine giornata quindi, qualora ci fosse un prodotto che vi interessa, viconsigliamo di approfittarne.

Catalogo pieno di articoli interessanti quello della nota catena di distribuzione e tra i tanti disponibili vogliamo segnalarvi il televisore Xiaomi MI TV 4S da 43″. Se siete nostri fedeli lettori, vi ricorderete sicuramente che abbiamo già segnalato questa smart TV durante la giornata dedicata al Singles Day, quando un noto portale cinese la propose ad un prezzo imperdibile, prezzo che in parte ritroviamo in questa occasione, dal momento che viene venduta a 299,99€ invece di 399,99€.

Il prezzo è di poco superiore rispetto la scorsa volta ma in questo caso potrete godere della spedizione veloce e persino della possibilità di ritirare il televisore direttamente presso il negozio più vicino e portarvi a casa una smart TV che già a prezzo pieno vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma con uno sconto di 100€ diventa un must buy. Con poche centinaia di euro, infatti, avrete un modello di ultima generazione capace di offrire immagini realistiche in alta definizione, nonché un pannello in grado di gestire l’HDR in modo ottimale, per non citare il sistema operativo Android TV e la possibilità di comandarla tramite comandi vocali.

Come avete potuto notare, non vi abbiamo mentito nelle fasi iniziali quando abbiamo detto che potrebbe essere inutile aspettare la prossima settimana per fare un ottimo affare. Lo Xiaomi MI TV 4S non è però l’unico prodotto valevole di questa iniziativa ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre proposte. Prima di lasciarvi al nostro prossimo articolo, vi consigliamo inoltre di seguirci anche sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

