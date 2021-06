1200€ di sconto sulla smart tv Samsung QLED Q95T su Mediaworld

Come avrete notato, i preparativi per il Prime Day procedono ma Amazon non è l’unico portale ad aver iniziato ad aumentare la quantità di offerte disponibili. Nelle ultime ore, infatti, le occasioni giornaliere di Mediaworld si sono moltiplicate, con l’iniziativa Solo per Oggi che propone non solo alcuni prodotti mai scontati finora, ma anche una delle decurtazioni di prezzo più alte che abbiamo mai visto su smart tv, smartphone ed elettrodomestici.

Diversi sono gli sconti, ma quello che sorprende riguarda lo smart tv Samsung QLED Q95T da 65 pollici, ovvero il modello top di gamma della serie QLED del noto produttore coreano, che viene proposto con un incredibile sconto di ben 1.200€, permettendovi di acquistarlo a 1.499,00€ invece di 2.699,00€. Certo, il prezzo è ancora elevato e non tutti hanno la possibilità di poterselo permettere ma, come anticipato, si tratta di uno dei migliori smart tv in assoluto, in grado non solo di stupirvi nella riproduzione di film, serie tv e documentari ma anche nel gaming, grazie ad un pannello ad alta frequenza di aggiornamento e alle porte HDMI 2.1, che vi permetteranno di sfruttare appieno le console di ultima generazione.

Come avrete intuito, la tecnologia QLED di Samsung Q95T è stata portata al suo massimo, permettendovi di apprezzare ogni dettaglio a prescindere dall’angolo di visione. Inoltre, anche la resa cromatica è ai vertici della categoria, merito del Quantum HDR 2000, che aiuta il pannello ad ottenere una dinamica dei colori perfetta. A rendere ancor più favolosa questa smart tv ci pensa il telecomando, con il quale potrete cercare contenuti da visualizzare in pochi secondi, ricerca che potrete effettuare a partire dal decoder fino alle console di gioco. Insomma, una smart tv senza compromessi, oggi acquistabile ad un prezzo decisamente più vantaggioso.

Come se ciò non bastasse, questa offerta arriva in occasione dell’inizio della Uefa Euro 2020, facendo sì che un eventuale acquisto potrebbe rivelarsi ancor più interessante. Ad ogni modo, le occasioni odierne di Mediaworld sono superiori alla media e coinvolgono numerosi altri prodotti, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata. Infine, non dimenticate di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram per non perdere le offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

