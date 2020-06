130€ di rimborso acquistando una scheda madre Asus e un processore Intel

Come un fulmine a ciel sereno, Asus ha deciso di inaugurare una nuova promozione rivolta principalmente a tutti coloro che hanno intenzione di cambiare la configurazione del proprio assemblato. Infatti, chi acquista una scheda madre Asus e un processore Intel di nuova generazione riceve un rimborso fino a 130 euro.

La suddetta promozione è particolarmente allettante poiché permette di risparmiare qualche decina di euro. Per partecipare è necessario rispettare poche e semplici regole. Innanzitutto, il periodo di validità è compreso tra il primo giugno 2020 e il 30 giugno 2020, mentre il rimborso è possibile richiederlo tra il 15 giugno 2020 e il 15 luglio 2020. Ricapitolando, come partecipare alla promozione? Ecco tre semplici passi da seguire meticolosamente!

Acquista una scheda madre ASUS e un processore Intel nel periodo tra l’1 e il 30 giugno 2020 dai rivenditori partecipanti.

nel periodo tra l’1 e il 30 giugno 2020 dai rivenditori partecipanti. Richiedi il tuo rimborso registrandoti sul sito ufficiale della promozione e caricando la tua prova di acquisto tra il 15 giugno e il 15 luglio 2020.

registrandoti sul sito ufficiale della promozione e caricando la tua prova di acquisto tra il 15 giugno e il 15 luglio 2020. Una volta che la tua richiesta sarà approvata, riceverai il rimborso direttamente sul tuo conto bancario.

In questo articolo, inoltre, troverete tutti i prodotti compatibili con la promozione in questione. I negozi online che hanno aderito all’iniziativa di Asus sono parecchi (in particolare, segnaliamo Amazon, MediaWorld ed ePrice). Prima di passare alla nostra rassegna, è doveroso consigliarvi di seguirci anche sui canali ufficiali Telegram di Tom’s Hardware Italia, dedicati principalmente a tutti i prodotti hi-tech, hardware, smartphone e cinesi.

Scheda madre Asus e processore, quali comprare?

Schede madri Z390 | Amazon, MediaWorld ed ePrice

| Amazon, MediaWorld ed ePrice Schede madri B360 | Amazon, MediaWorld ed ePrice

| Amazon, MediaWorld ed ePrice Schede madri B365 | Amazon, MediaWorld ed ePrice

Processori Intel compatibili con la promozione: i9-9900K, i9-9900KF, i9-9900 i7-9700K, i7-9700KF, i7-9700, i5-9600K, i5-9600KF, i5-9400, i5-9400F, i3-9100 e i3-9100F.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!