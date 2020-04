14% di sconto sui notebook gaming Lenovo Legion con questo coupon sconto!

Vi segnaliamo che sul sito Lenovo sono in offerta con sconti pari al 12% e al 14% due ottimi portatili gaming per chiunque fosse alla ricerca di notebook affidabili e dalle ottime performance: stiamo parlando di due Lenovo Legion Y540 e, per la precisione, dei modelli con processore Intel Core i5-9300HSe e Intel Core i7-9750H, il cui sconto è possibile grazie all’utilizzo del codice sconto MARZO31 che, come intuibile, sarà disponibile ancora per pochi giorni.

Il Lenovo Legion Y540 è un computer portatile con schermo da 17,3 pollici dedicato ai videogiocatori, che integra in una scocca di soli 25mm un hardware di ultima generazione in grado di offrire le massime prestazioni in ogni situazione. Ovviamente è disponibile in diverse configurazioni, ma le due varianti proposte sono decisamente le più interessanti attualmente disponibili sul mercato: la variante con Intel Core i5-9300H e GTX 1660 Ti, abbinati a 8GB di RAM e a un Hard Disk da 1TB, è perfetta per chi vuole giocare ai titoli tripla A più moderni ma ama soprattutto divertirsi con i propri amici con i giochi eSport più in voga del momento, come Apex Legends, Call of Duty Warzone e League of Legends.

La versione con processore Intel Core i7-9750H, 16 GB di RAM e GeForce RTX 2060 è invece dedicata a chi vuole un’esperienza di gioco in Full HD sempre al di sopra dei 60FPS, tanto nei titoli del momento quanto nei MOBA e nei battle royale. Entrambi comunque ottimi, sono rispettivamente in sconto a 1.257,52€ e 1.538,54€ (in virtù degli originali 1.429,00€ e 1.789,00€), e rappresentano due ottime occasioni di portarsi a casa, ad un prezzo decisamente ottimo, un computer portatile in grado di reggere la sfida con le prossime, attesissime, uscite di questo 2020!

N.B. ricordati di inserire il codice sconto MARZO31 nel carrello al momento dell’acquisto.

I prodotti validi per la promozione

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!