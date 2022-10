Se la cucina è la vostra passione, e siete alla ricerca di un ottimo “sous chef” con cui imbastire nuove ed incredibili preparazioni tra le mura di casa, allora non potete davvero perdervi questa offerta Amazon, che vi permetterà di acquistare un robot da cucina potente e completo, ad un prezzo davvero impareggiabile!

Sul portale, infatti, è attualmente ribassata del 43% la splendida planetaria Bosch MUM5, che dagli originali 329,90€, è oggi in sconto a soli 189,00€! Un affare davvero imperdibile, per un prodotto che non solo vanta un nome di tutto rispetto, ma che è anche versatile e accessoriato, e per questo utilissimo ben oltre i confini di panificazione e pasticceria.

La planetaria MUM5 di Bosch, infatti, dispone di un potente motore da 1000 W che, di per sé, la rende in grado di lavorare qualsiasi tipo di impasto, sia esso di farina morbide o dura o glutinosa, con un peso massimo di oltre 2 Kg, se si considera che la ciotola inclusa, per altro in acciaio, ha una capienza di ben 3,9 litri!

Di per sé, quindi, parliamo di un prodotto perfetto per l’attività dolciaria o, perché no, per la preparazione in casa di pane ed altri lievitati. Ma siamo solo all’inizio, perché questo ottimo prodotto arriverà a casa vostra munito di una pratica borsa piena di accessori a cui, volendo, potrete poi aggiungerne anche altri con un acquisto separato.

La Bosch MUM5, infatti, include nel prezzo alcuni utensili tra cui: un taglierina con 3 dischi, un bicchiere frullatore in plastica da 1,25 litri, e diverse tipologie di fruste, per impastare o montare. Insomma, un set completo con cui potrete sperimentare preparazioni dolci o salate, sbizzarrendovi grazie all’efficienza, la potenza e la velocità di lavorazione di questo impareggiabile prodotto.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero completo ed efficiente che, venduto oggi con uno sconto di ben 140 euro, rappresenta certamente un affare da cogliere al volo! Per questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, con l’invito ad approfittare subito dello sconto proposto, prima che il prezzo torni alle origini o, peggio, il prodotto vada esaurito!

