140€ di sconto sulle cuffie Sony WH-1000XM3 nelle offerte del giorno Mediaworld

Mediaworld ci propone anche per questo giovedì il Solo per oggi, un’iniziativa che, ricordiamo, permette di acquistare prodotti come smartphone, smart TV ed elettrodomestici a prezzi stracciati, ma solo fino al termine della giornata odierna, per poi tornare a quello che è il prezzo pieno. Si tratta di un tipo di iniziativa, quindi, in cui bisogna essere veloci ad acquistare per evitare il rischio di perdere le occasioni che giorno dopo giorno vengono a crearsi.

Occasioni come quella relativa alle fantastiche cuffie Sony WH-1000XM3, acquistabili oggi a 229,99€ invece di 379,99€. Conosciute praticamente da chiunque, questo paio di cuffie hanno dimostrato di essere uno dei migliori modelli in assoluto grazie non solo alla loro eccezionale cancellazione del rumore, ma anche per la qualità sonora offerta, capace di soddisfare anche gli audiofili.

Con le Sony WH-1000XM3 potrete rispondere alle chiamate e comunicare senza togliere le cuffie grazie ai comandi touch. Il controllo del volume, insieme all’equalizzazione, si adatta automaticamente in base alla vostra attività. In altre parole, a prescindere che viaggiate, camminiate in luoghi rumorosi o meno, il suono si regolerà in maniera tale da offrire sempre il giusto volume e godere, quindi, di un ascolto cristallino ovunque. Gli audiofili potrebbero dubitare di questo modello, dato che sono abituati ad usare cuffie cablate di altro tipo, ma dopo averle provate siamo sicuri che si ricrederanno. Basti pensare che le Sony WH-1000XM3 riescono a trasmettere circa il triplo dei dati in più rispetto all’audio di una cuffia entry-level, consentendo di riprodurre file in alta risoluzione senza perdere tutti quei piccoli particolari che in tanti brani potrebbero fare la differenza. Infine, vale la pena sottolineare anche l’autonomia, che permette un ascolto continuo fino a 30 ore, ideali per i lunghi viaggi o, semplicemente, per coloro che non vogliono ricaricarle ogni giorno.

Le offerte, anche in questo caso, non si limitano solo a questo articolo, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo da scoprire l’intero catalogo. Infine, vi consigliamo di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!