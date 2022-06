Se siete in cerca di un’occasione per cambiare il vostro smartphone, e siete desiderosi di acquistare un prodotto che non solo sia scontato, ma che vanti anche caratteristiche da top di gamma, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, è tornato in sconto lo splendido Xiaomi 12 Pro, ultimo nato del brand cinese, arrivato da pochissimo sugli scaffali, ed oggi di nuovo disponibile a prezzo ribassato!

Parliamo di soli 949,90€, contro gli originali 1.099,90€, ovvero uno sconto di 150 euro, che per un prodotto arrivato da pochissimo sul mercato (specie considerando che si tratta di un top di gamma) non è affatto poco!

Potente e versatile, Xiaomi 12 Pro è uno smartphone di dimensioni generose, con un display AMOLED WQHD+ da 6,73″, con risoluzione 3200 x 1440 e con il supporto alla tecnologia Dynamic 120Hz LTPO e Micro Lens. Parliamo di un display bellissimo, dai colori dinamici e dall’ottimo contrasto, perfetto per giocare o guardare video, anche grazie alla tecnologia AdaptiveSync Pro di Xiaomi, che consente allo smartphone di regolare automaticamente il display LTPO da 1 Hz a 120 Hz a seconda del contenuto a schermo, così che le performance siano eccellenti a prescindere dal contenuto a schermo.

Sotto la scocca, poi, batte un cuore di pura potenza, animato da un performante processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, capace di rendere questo dispositivo competitivo sotto ogni punto di vista, e più che in grado di affrontare qualsiasi tipologia di sfida, sia essa ludica o professionale.

Xiaomi, infatti, non si è trattenuta nello sviluppare il suo nuovo flagship, rivedendo il processo produttivo del suo processore (ora a 4 nanometri) e rinnovando la GPU che, stando al costruttore, dovrebbe offrire performance superiori del 30% rispetto ai modelli passati dell’azienda.

Anche l’efficienza energetica è stata completamente rivista e, al netto di performance migliori rispetto al passato, Xiaomi 12 Pro vanta ora consumi minori rispetto alla generazione precedente, merito soprattutto della sua ottima batteria dai 4.600 mAh, che vi permetterà di arrivare a fine giornata senza grossi grattacapi.

Ottimo anche il comparto fotografico, composto da 3 fotocamere, tutte da 50 MP: una principale con sensore ultra-grande Sony IMX707, una fotocamera ultra-grandangolare e un teleobiettivo. Insieme, questi tre obiettivi lavorano efficacemente, regalando scatti davvero ottimi, anche in condizioni di bassissima luminosità o di buio.

A chiudere un pacchetto tecnico decisamente sopra la media, ci pensano poi i quattro altoparlanti sviluppati in collaborazione con Harman Kardon che, supportando anche il sistema Dolby Atmos, regalano un’esperienza acustica di primissimo livello, che risulterà sorprendente, specie considerando lo spessore ridotto del corpo del dispositivo.

Insomma, Xiaomi 12 Pro è uno smartphone davvero ottimo! Parliamo di uno smartphone potente e performante che, scontato com’è di ben 150 euro, rappresenta certamente uno dei migliori affari attualmente disponibili su Amazon! Per questo, acquistarlo scontato di 150 euro cci sembra davvero un affare da cogliere al volo e, per questo, vi rimandiamo direttamente alla pagina dell’offerta, invitandovi a comprare il prodotto prima che, prevedibilmente, vada a ruba.

