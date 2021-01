180€ di sconto sullo smartphone Oppo Reno 4Z nelle offerte eBay

Dopo aver dato un’occhiata alle proposte Amazon per questo giovedì mattina, è ora arrivato il momento di volgere lo sguardo ad un altro grande attore del settore delle vendite online, ovvero eBay, che per la giornata di oggi si sta spendendo in una vasta selezione di prodotti in sconto, spaziando dalla tecnologia fino all’abbigliamento!

Moltissime le proposte in sconto ma, tra le varie, ci preme segnalarvi quella relativa l’ottimo Oppo Reno 4Z, smartphone di ultima generazione con supporto al 5G che viene proposto oggi al prezzo più basso di sempre mai registrato online! Fino a diverse settimane fa, infatti, la cifra necessaria per portarsi questo dispositivo a casa si attestava intorno ai 300€ ma, grazie ad eBay, questo ottimo smartphone lo si può avere a soli 249,99€, risparmiando ben 180€.

Leggero e comodo da tenere in mano, Oppo Reno 4Z è realizzato con materiali di ottima qualità, come dimostra la curvatura 2.5D dello schermo, che rende il design geometrico ed equilibrato. Rimanendo a tema display, l’Oppo Reno 4Z implementa un pannello da 6,57 pollici con frequenza di aggiornamento a 120hz, il che vuol dire che noterete una fluidità decisamente migliore rispetto al classico e ormai superato schermo da 60hz. A rendere veloce qualsiasi operazione sono anche gli 8GB di RAM e il processore Mediatek MT6873 che, a differenza dei modelli precedenti, garantisce prestazioni all’avanguardia paragonabili ai più blasonati Snapdragon della stessa categoria, nonché molto più efficiente, permettendo all’autonomia un utilizzo intenso che supera abbondantemente la classica giornata.

Non manca la ricarica rapida che, sebbene non sia la più veloce in assoluto, permette di ricaricare la batteria da 4.000 mAh in pochissimo tempo. Insomma, si tratta di uno smartphone a cui non gli manca nulla e che vanta prestazioni superiori alla media e, grazie alle offerte eBay, può essere comprato ad un prezzo davvero basso, diventando così un’ottima alternativa a tanti altri modelli.

Come detto nelle fase iniziali, le offerte eBay coinvolgono un gran numero di prodotti, ed ecco perché il nostro consiglio rimane sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quello perfetto per voi.

