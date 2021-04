2.000€ di sconto su smart TV OLED LG da MediaWorld!

Continua la nostra rassegna delle migliori occasioni online di questo venerdì e, dopo avervi proposto quelle offerte di Amazon ed eBay, è giunto il momento di scoprire le promozioni del Solo per Oggi di MediaWorld che, come sempre, includono una grande varietà di prodotti come smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, cuffie e dispositivi per la cura della persona, il tutto con sconti con sconti capaci di decurtare il prezzo anche del 60% in alcuni casi, ma solo fino a mezzanotte!

Delle tante occasioni presenti, spicca però quella della smart TV LG GX6LA Gallery Design da 77 pollici, che oggi potrete acquistare con 2.000 euro di sconto, a 4.999,00€. Ci rendiamo conto che si tratta di un dispositivo non adatto a tutti, però è uno dei migliori schermi in quanto a feature e qualità delle immagini, ed uno sconto del genere è una vera occasione da non lasciarsi sfuggire! Questa smart TV ha un design ultrasottie le priva di bordi, che grazie alla sua speciale staffa a scomparsa, può esser accostata su una parete senza alcuna distanza dal muro trasformandolo in un vero e proprio quadro, il tutto attraverso alcune semplici manovre di installazione.

Trattandosi di una smart TV di fascia alta, LG GX6LA Gallery Design sfrutta la miglior tecnologia di LG ed infatti è dotata di alcune delle feature presenti in poche altri schermi, come per quanto riguarda l’auto illuminazione dei pixel, offrendo colori ricchi e profondi, con una nitidezza senza paragoni, e con oltre 33 sub-pixel che si illuminano per dare il massimo della qualità dell’immagine. Inoltre, essendo compatibile con la tecnologia G-Sync di NVIDIA, LG GX6LA Gallery Design è in grado di proiettare alla perfezione anche le immagini di gioco, con fluidità e velocità al pari dei migliori monitor da gaming.

Come se non bastasse, LG GX6LA Gallery Design è inoltre dotata della modalità Eye Confort, che permette una visualizzazione facilitata anche per lungo periodo, grazie della sua ottimizzazione dello sfarfallio dovuto alla luce blu, così da arrecare il minor fastidio possibile all’occhio. Gli amanti del calcio e degli eventi live, andranno pazzi per la sua speciale modalità OLED Motion Pro, infatti una smart TV come LG GX6LA Gallery Design riesce a dare il massimo dettaglio, e senza il fastidioso effetto scia o di flickering dello schermo, anche dalle scene in diretta.

LG GX6LA Gallery Design è dotato anche dell’intelligenza artificiale AiThinQ, che oltre che di rispondere ai comandi vocali grazie alla presenza di Google Assistant e Amazon Alexa preinstallati, vi permetterà di controllare tutto l’ecosistema di dispositivi smart connessi al TV. Infine, con LG GX6LA Gallery Design vi sarà possibile accedere ad una vasta serie di contenuti multimediali, con oltre 50 canali esclusivi gratuiti e tantissimi video on demand proposti dagli LG Channels, oltre alla presenza di Netflix, Prime, Disney+ e Apple Tv integrati nel sistema.

Insomma, avrete capito che LG GX6LA Gallery Design è veramente una smart TV dalle ottime prestazioni e di alta qualità, e trovarla ad un prezzo così è una vera offerta impossibile da lasciarsi sfuggire! Vi ricordiamo però che si tratta pur sempre di una delle molte occasioni presenti nel Solo per Oggi, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

