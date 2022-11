Giusto qualche giorno fa vi avevamo proposto un’offerta Amazon davvero imperdibile, grazie alla quale poter acquistare non uno, ma ben due dispositivi Amazon Echo Show 5 a prezzo scontatissimo, ricevendo a casa anche un’ottima lampadina Philips HUE con attacco standard E27.

Un bundle che, in totale, costa meno che il prezzo di un solo Echo Show 5 e che, per questo, abbiamo considerato come un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di domotica e non. Ebbene, sappiate che non è finita qui, e che anzi c’è oggi un’altra offerta Amazon, del tutto simile alla precedente, ma stavolta dedicata all’iconico Echo Dot di terza generazione!

Il prezzo, ancora una volta, è ottimo, perché corrisponde a quello che, attualmente, si spenderebbe all’incirca per un solo dispositivo Echo Dot 3 (il prezzo attuale è di 33,99€)! Al prezzo imperdibile di soli 34,98€, dunque, potrete portarvi a casa 2 dispositivi Echo Dot di terza gen + una lampadina Philips HUE bianca con attacco E27, pagando il tutto con uno sconto del 71%, rispetto ai 121,97€ normalmente richiesti!

Non c’è dubbio che si tratti un affare, anche se sappiamo che molti di voi saranno perplessi dall’età di questo prodotto, vista che l’attuale gen di Echo Dot è addirittura la quinta, mentre qui si parla di un dispositivo di terza generazione.

Ebbene, sappiate che questo non deve in alcun modo frenarvi, perché Echo Dot 3, come testimoniato dalla sua presenza sullo store, è ben lungi dall’essere archiviato dalla casa madre, e questo non solo perché si tratta di un dispositivo iconico ed apprezzato, ma anche e soprattutto perché vanta, ora come ora, un ottimo rapporto qualità prezzo.

Ottimo per controllare la propria rete domotica, Echo Dot 3 differisce dalle sue versioni successive non in quanto a funzionalità, ma sotto l’aspetto del mero design, giacché i dispositivi più recenti hanno oggi una forma sferica, mentre Dot 3 si caratterizza per una forma compatta e schiacciata. Certo, Echo Dot 5 ha forse una qualità dell’audio un tantinello più rifinita, ma si tratta di dettagli, giacché anche Dot 3 si propone come uno smart speaker funzionale, convincente e ben progettato, da cui si possono ascoltare musica, audiolibri e podcast con una certa soddisfazione.

Insomma, anche al netto dei suoi anni sulle spalle, Echo Dot 3 è un prodotto versatile e sfizioso, ed è per questo che non dovreste sottovalutare questa offerta, specie perché, lo ricordiamo, al prezzo di un solo dispositivo ve ne porterete a casa ben 2, con l’aggiunta di una lampadina smart che, in fin dei conti, può essere un ottimo punto d’inizio per la costruzione di un sistema di illuminazione domotica che, visti i tempi, può tornare utile anche contro il caro bollette!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo eccezionale bundle da 3 prodotti prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

