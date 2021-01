2 felpe Disney a soli 38€ su Zavvi!

Come saprete, sono già diverse le promozioni lanciate da Zavvi in occasione dei saldi invernali, eppure il portale sembra avere ancora qualche freccia al proprio arco, tanto che oggi si sono aggiunte alla lista delle promozioni anche delle nuove offerte, relative all’acquisto di 2 felpe Disney a soli 38€, permettendovi così di risparmiare cifre che, in molti casi, superano i 30€, ovvero il costo medio di una singola felpa.

Si tratta certamente di un’ottima iniziativa, specie per i fan Disney, che grazie alla proposta del catalogo Zavvi avranno l’imbarazzo della scelta nell’acquistare il loro prossimo capo di abbigliamento a tema Topolino & Co. Non mancano, infatti, felpe che raffigurano le migliori produzioni Disney, come quella dedicata al Re Leone Hakuna Matata, realizzata con materiali di ottima qualità e licenza ufficiale. Con il 20% poliestere e 80% cotone, la felpa Re Leone Hakuna Matata è perfetta per combattere il freddo e saprà proteggere anche la testa, grazie alla presenza del cappuccio, realizzato con gli stessi materiali che caratterizzano l’intero articolo. Come detto, la scelta è veramente infinita, merito anche delle tante produzioni Disney. Tra queste, vale la pena citare anche la felpa dedicata al Topolino Minni, quella di Winnie The Pooh e molte altre.

Dunque, gli appassionati Disney non possono lasciarsi sfuggire questa opportunità, così come non possono perdersi l’enorme catalogo Zavvi. A tal proposito, vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo da scegliere voi stessi la felpa che più si addice ai vostri gusti. Come sempre, prima di passare oltre, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!