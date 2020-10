2 giochi PS4 a soli 19,99€ per le offerte di Halloween di Unieuro

Oltre alle offerte del giorno dei portali come Amazon ed eBay, vogliamo cominciare la settimana riportandovi anche la promozione che sta facendo Unieuro con i suoi Halloween Days dove, fra le tante occasioni, spicca sicuramente quella che riguarda i videogiochi PlayStation 4. In questi giorni infatti, acquistando dallo store online del negozio sarà possibile portarsi a casa 2 titoli per PlayStation 4 a soli 19,90€. Per aderire a questa iniziativa non dovrete far altro che scegliere 2 articoli fra quelli proposti nel carrello, ed il cambio di prezzo verrà applicato automaticamente.

Questa si rivela essere una grandissima opportunità da sfruttare per avere i più grandi titoli della precedente generazione anche per l’ormai imminente PlayStation 5, poiché vi ricordiamo, una volta inseriti i dischi PS4 nella nuova console, sarà possibile farli girare con un tempi di caricamento assai ridotti e un upgrade grafico e di frame rate.

Con questa iniziativa potrete recuperare le più grandi esclusive Sony del calibro di The Last Of Us Remastered, God of War e Horizon Zero Dawn Complete Edition che oltre alla storia di Aloy include l’espansione The Frozen Wilds, nuove missioni, oggetti bonus e tante nuove aggiunte come ulteriori nemici e dinamiche di caccia. Non mancano poi i più classici e tradizionali titoli terze parti che prevedono l’uscita su più piattaforme, come nel caso di FIFA 21 che, nonostante sia uscito da poco più di un mese ed abbia scalato tutte le classifiche di vendita, si trova incluso in questa promozione, oltre che a prezzo scontato.

Per i videogiocatori che vogliono recuperare alcuni titoli PlayStation 4, oppure per i super appassionati che vogliono testare al massimo le capacità della PlayStation 5, questa si rivela una vera occasione da cogliere al volo, quindi il nostro suggerimento è quello di visitare la pagina relativa alla promozione per poterla consultare a dovere. Infine, prima di lasciarvi alla scelta del vostro prossimo titolo PS4 da acquistare, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

