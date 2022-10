Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile una promozione davvero ottima e, per altro, difficilmente rintracciabile sulle pagine del portale, che vi permetterà di acquistare non uno, ma ben due spazzolini elettrici Oral-B iO, grazie ad un bundle “di coppia” venduto a prezzo scontatissimo!

Il modello in questione è l’iO 6, il cui bundle “Duo” costerebbe, di norma, la bellezza di 429,99€, ma che oggi potrete acquistare a soli 199,99€! Un piccolo ma piacevole affare che, di fatto, vi farà acquistare due ottimi spazzolini elettrici, con funzioni smart, al prezzo di uno!

Ovviamente, qualcuno potrebbe obiettare che ci sono bundle Oral-B che possono costare anche meno, ma il punto è che qui non si parla dei classici spazzolini elettrici del brand, ma di un prodotto della gamma iO, ovvero l’attuale fiore all’occhiello dell’azienda che, come forse saprete, vanta al suo interno una IA che, in connessione con il vostro smartphone, può aiutarvi nel migliorare la pulizia quotidiana dei vostri denti.

Ma il vero fiore all’occhiello, che forse più di tutto identifica la gamma iO, è certamente il bellissimo display digitale incluso sul manico, a colori, e arricchito da alcune simpatiche animazioni che, oltre a notificare questa o quella funzione di spazzolatura (a proposito: sono ben 5 le modalità di spazzolamento dei denti), vi permetteranno di carpire anche info come la qualità del lavaggio dei denti (espressa da una simpatica faccina animata), oltre che informazioni come la carica residua della batteria o le condizioni della testina.

Ciò detto, capirete bene che accaparrarsi due spazzolini di questo tipo, praticamente al prezzo di uno, è un bel vantaggio per una famiglia o una coppia, visto che, senza dubbio, la gamma iO è quella più avanzata attualmente sul mercato, oltre a vantare un’interattività comoda e realmente “smart”.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto di questo ottimo bundle, così che possiate accaparrarvelo prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

