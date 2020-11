20% di sconto su Parallels Desktop per il Black Friday

Ci stiamo dirigendo verso la conclusione di questo strepitoso Black Friday, ma prima di tornare alla routine, vogliamo segnalarvi l’ottima offerta di Parallels, che permette di acquistare con uno sconto del 20% quello che è uno dei migliori software disponibili sul mercato in grado di eseguire le applicazioni Windows sul vostro Mac.

Si tratta di un’offerta veramente ottima, che vi permetterà di risparmiare fino al 20% sull’acquisto del software per i nuovi utenti, portando il suo prezzo a soli 63,99€ invece degli originali 79,99€; qualora invece possediate già il software, potrete aggiornarlo alla modica cifra di 39,99€. Utilissimo per coloro che necessitano di avviare sul proprio Mac una specifica app o una serie di modalità disponibili solo su Windows, Parallels vi sarà d’aiuto se, ad esempio, state effettuando il passaggio dal PC al Mac e dovete trasferire i vostri dati, il tutto in maniera semplice e rapida e senza particolari procedure complesse, dal momento che non serve riavviare continuamente il computer per scegliere quale sistema operativo avviare tramite la schermata BIOS.

Il tutto potrebbe farvi pensare che il vostro Mac subirà rallentamenti, ma non è questo il caso, dato che Parallels occupa davvero pochissime risorse e, inoltre, è personalizzabile graficamente, dando la possibilità ad un maggior numero di persone di usarlo senza perdere le proprie abitudini del sistema operativo preferito. Insomma, una soluzione che permette di eseguire diversi sistemi operativi contemporaneamente, incluso Linux, sul vostro Mac. In altre parole, è come avere due computer in uno e grazie a questa offerta potrete ottenerlo ad un prezzo decisamente interessante.

