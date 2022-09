Se state cercando un abbonamento in streaming interessante e soprattutto disponibile a un prezzo vantaggioso, vi consigliamo di dare uno sguardo a Plex, in occasione della Pro Week 2022. La piattaforma vi propone la possibilità di acquistarla a vita a soli 96,00€ invece di 119,99€ fino al 23 settembre, grazie a un semplice codice sconto. Si tratta di un’ottima soluzione per se state cercando un buon servizio in streaming, ma anche una galleria multimediale per organizzare i vostri media e renderli reperibili su qualsiasi dispositivo a cui avete accesso!

Plex Lifetime vi offre la possibilità di avere per sempre una vera e propria libreria digitale e di vedere film e serie tv in HD o 4K, anche su più dispositivi contemporaneamente! Per acquistarlo al prezzo citato, vi basterà copiare e incollare il coupon PROTIPS2022 nel carrello e il totale scenderà automaticamente.

Come funziona la licenza a vita su questa piattaforma e cosa vi offre? Come abbiamo già detto, Plex è un servizio estremamente versatile che potrete installare comodamente sul vostro PC per vedere moltissimi contenuti, aggiungendo anche i vostri preferiti. Potrete creare la vostra collezione e, non meno importante, avrete la possibilità di condividere facilmente questi prodotti con altri utenti che possiedono a loro volta la piattaforma!

La versione Lifetime, inoltre, è pensata in modo tale da non farvi mancare nulla: in caso di necessità, potrete scaricare film e serie su qualsiasi dispositivo per vederli anche quando siete offline e, in più, avrete a vostra completa disposizione oltre 20,000 prodotti in streaming.

Se siete interessati a dare uno sguardo ancora più dettagliato a tutti i contenuti inclusi con Plex, ancora più validi in questo periodo di super sconto, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Plex che vi abbiamo comodamente linkato.

