20% di sconto su tanti set LEGO su Zavvi

Come saprete, qui su Tom’s Hardware siamo grandi fan del mondo Lego e, nell’ultimo anno, non abbiamo mancato di offrirvi tantissime occasioni per accaparrarvi i set dell’azienda danese a prezzi davvero eccezionali, con sconti e proposte di acquisto che ci prodighiamo di aggiornare settimanalmente e con selezioni di articoli provenienti sia dai canali ufficiali che da alcuni dei principali portali di vendita, come Amazon.

Ebbene, tralasciando quelli che sono i lidi più noti dove acquistare mattoncini, vi segnaliamo oggi che Zavvi h dato il via ad una serie di offerte dedicate al mondo Lego, con uno sconto del 20% disponibile sull’acquisto di tantissimi set, alcuni dei quali scarsamente reperibili anche sul canale ufficiale dell’azienda danese, il tutto semplicemente utilizzando l’apposito codice LEGO20 che, come immaginerete, va inserito nel carrello al momento dell’acquisto, onde ottenere la decurtazione di prezzo.

Del resto, non si tratta della prima volta che Zavvi si propone con una promozione interessante inerente il mondo Lego. Il portale, infatti, è rimasto uno dei pochissimi ad offrire un preorder valido per i primi set Lego dedicati a Super Mario. Come saprete, infatti, il set Lego Super Mario è andato ben presto esaurito, complice la promozione Lego che offriva ad un prezzo eccezionale (meno di 60 euro), non solo il set base con Mario, ma anche un piccolo set aggiuntivo in regalo.

Ebbene su Zavvi è ancora oggi possibile acquistare il set in questione e non solo! Come per Lego Store, anche Zavvi vi offre l’opportunità di portarvi a casa anche il piccolo set aggiuntivo, il tutto al prezzo di appena 54,99€, perfettamente in linea con il valore originale e senza alcun sovrapprezzo! Un’offerta che ci aveva lasciati piacevolmente colpiti e che non fa che confermare la buona volontà dello store di imporsi all’attenzione dei fan della cultura pop.

» Clicca qui per acquistare il set Lego Super Mario «

Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo quella che è la nostra selezione di prodotti Lego in offerta su Zavvi, invitandovi comunque a dare un’occhiata alle pagine dedicate alla promozione, così da poter scoprire da soli quella che è l’incredibile proposta dello store. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. Per aderire all’offerta è necessario inserire il codice sconto LEGO20 prima di completare l’acquisto. Nel caso di prodotti già in sconto, il 20% di applicherà al prezzo scontato.

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte Zavvi

