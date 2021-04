20% di sconto sul cioccolato Venchi su Amazon!

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte del giorno di Amazon dove, come avrete visto, è in offerta l’ottimo aspirapolvere senza fili Bosch Unlimited Serie 6, torniamo ora su Amazon pur cambiando completamente argomento!

Sullo store, infatti, sono partite alcune offerte dedicate ai prodotti a marchio Venchi, con sconti al 20% su tanta ottima cioccolata dell’azienda alimentare di Cuneo, in attività sin dal 1878 in quel di Torino, ed ormai consolidatasi come una delle più importanti realtà nazionali e internazionali nell’ambito dolciario.

Una vera e propria eccellenza che, per altro, è artefice anche di una gamma di prodotti di tutto rispetto, in cui figurano non solo i classici cioccolatini, ma anche tavolette dai gusti esotici, confetti e le eccezionali creme spalmabili.

Grazie ad Amazon, dunque, potrete acquistare i vostri prodotti Venchi, per lo più tavolette di finissimo cioccolato al latte e fondente, con uno sconto pari al 20%, potendo così riempire la vostra dispensa di tante ed ottime goloserie a base di cacao. Ce n’è davvero per ogni palato, ed ecco perché – oltre alla nostra selezione di prodotti – vi suggeriamo caldamente di consultare anche la pagina principale delle offerte Venchi, così da non perdervi nessuna delle ottime promozioni in corso.

