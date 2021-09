20% di sconto sulla tua spesa online grazie a questo codice su eBay!

Dopo aver dato un piccolo sguardo a quelle che sono le principali offerte giornaliere provenienti dai maggiori portali online, vogliamo ritornare ancora una volta su eBay per segnalarvi una nuova ed interessante iniziativa da poco inaugurata, che permetterà a tutti gli interessati di risparmiare fino al 20% sfruttando un codice sconto, a patto che facciate una spesa di almeno 50,00€.

Valida fino alle ore 23:59 del 30 settembre, la suddetta promozione si basa – come specificato nel paragrafo precedente – sul coupon “PROMOSPESASEPT”, da inserire nell’apposita sezione prima di procedere con il pagamento. Ma prima di consultare il catalogo, è bene sottolineare che il coupon è compatibile solo sui prodotti presenti nella pagina dedicata.

Tra le offerte presenti nel catalogo della promozione, non mancano quelle dedicate alla cura e alla pulizia della vostra casa, e a tal riguardo vogliamo segnalarvi una maxi-confezione da 84 ricariche per i piumini Swiffer, in vendita al prezzo di 34,99€ anziché di 64,98€. Le fibre flessibili di questi piumini sono dotati di tecnologia che cattura e blocca la polvere arrivando negli angoli più nascosti della casa. Stiamo parlando un’offerta davvero allettante, e visto il suo formato convenienza e l’attuale prezzo di vendita, non possiamo fare altro che consigliarvi.

Un altro prodotto da tenere in considerazione, visto il nuovo prezzo di vendita, è la confezione Finish da 500 pastiglie powerball classic, che garantiscono una pulizia e una brillantezza impeccabile alle vostre stoviglie. Oltre a rivelarsi molto profumate, queste particolari pastiglie, aiutano a rimuovere le incrostazioni dalle stoviglie con estrema facilità. Se siete interessati, potete acquistare la confezione a 56,99€ anziché di 99,99€.

Un’ottima occasione, dunque, per fare la spesa online e scoprire magari che, su numerosi prodotti, si riesce persino a risparmiare rispetto al supermercato della propria città, con il vantaggio di ricevere ciò che si è ordinato direttamente a casa propria. Insomma, l’iniziativa presentata da eBay propone prodotti di grande qualità che sapranno soddisfare i gusti di ogni tipo, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di dare uno sguardo alla lista completa al seguente indirizzo, così da poter ricercare il prodotto che si addice meglio alle vostre esigenze.

N.B: inserire il codice sconto PROMOSPESASEPT nell’apposita sezione per ricevere lo sconto. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

