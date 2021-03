20% di sconto sulle camicie nelle offerte Gutteridge per la Festa del papà!

Dopo aver messo in offerta gli ultimi articoli invernali con sconti fino all’80%, ecco che Gutteridge inizia a concentrarsi sull’abbigliamento adatto per la prossima stagione, nonché ad offrirci quella che è un’ottima occasione in vista della festa del papà, proponendo camicie di ottima qualità con sconti extra del 20%, che si vanno ad aggiungere a quelli già offerti dallo store.

Si tratta di un’offerta ottima a nostro avviso, specie considerando la qualità dei prodotti Gutteridge che, venduti come sono a prezzo scontatissimo, rappresentano un’occasione eccellente per regalare (o regalarsi) camicie e abiti di ottima fattura, di per sé già caratterizzati da un eccellente rapporto qualità/prezzo.

Certo, in questo caso l'offerta copre solamente le camicie, ma la varietà dei tagli e dei fiati è tale da permettervi comunque una buona scelta, in base a quello che è lo stile che più vi contraddistingue. Ci sono dunque camicie col collo francese, con bottoni e con tanti stili diversi, motivo per cui lasciamo a voi scoprire l'intero catalogo sulla pagina ufficiale, limitandoci a riportare in calce quelle che sono, secondo noi, le più interessanti e quelle con lo sconto maggiore.

