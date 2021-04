20% di sconto sulle capsule compatibili Yespresso!

Dopo avervi proposto le ottime offerte del giorno Amazon, con gli sconti tutti dedicati ai videogame per Nintendo Switch, cambiamo ora completamente argomento per offrirvi quelle che sono le nuove offerte che il portale sta dedicando al caffè e, in particolare, all’ottimo marchio italiano Yespresso che, già in passato, era stato protagonista di diverse tornate promozionali sul portale.

Si tratta di un’ottima occasione per gli amanti del caffè e, in particolare, per quanti sono alla ricerca di capsule compatibili Nespresso di ottima qualità e che, soprattutto, non creino problemi di funzionamento alle macchine della popolare marca di caffè di alto livello.

Prodotto a Milano, il caffé Yespresso è infatti un’ottima alternativa per qualunque amante del caffè in cialde, grazie soprattutto al suo sistema di incapsulamento che, oltre a preservare perfettamente la qualità e l’aroma della miscela, impedisce l’involontario danneggiamento delle macchine, la qual cosa – purtroppo – non pare interessare a molti altri produttori di capsule compatibili, tant’è che non capita di rado che molte capsule compatibili si inceppino nelle macchine, specie se si tratta di quelle Nespresso, con il risultato non solo di caffè imbevibili, ma anche di eventuali problemi di rottura o otturazione.

Insomma, Yespresso è una scelta più che sensata nel panorama delle capsule compatibili, e grazie alle numerose offerte disponibili potrete acquistare capsule non solo Nespresso, ma anche Bialetti, Caffitaly e non solo! Qualora poi foste degli appassionati di caffè, vi invitiamo caldamente a consultare le nostre guide agli acquisti! La prima è relativa l’acquisto delle migliori macchine da caffè disponibili sul mercato, la seconda è invece relativa le migliori cialde, capsule e caffè macinati.

