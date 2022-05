Se siete alla ricerca di una nuova avventura letteraria da vivere insieme ai vostri figli o semplicemente volete fare un regalo a un giovanissimo amante della lettura, Mondadori ha preparato per voi la promozione ideale, proponendo fino al 12 giugno 2022 sconti fino al 20% e oltre su un’ampia scelta di libri per ragazzi.

I libri presenti nella selezione sono oltre 850, e spaziano tra i generi più tradizionali come il fantasy e i romanzi, trattando anche storie di horror, mistero e avventura, senza dimenticare le immancabili storie d’amore e d’amicizia, così come le opere per i più piccini. Le proposte sono tante e quasi tutte marchiate Il Battello a Vapore, linea per ragazzi di Edizioni Piemme che negli anni ha raccolto oltre 1500 opere dedicate ai lettori dai 3 ai 13 anni.

Per approfittare di questa promozione è sufficiente visitare la pagina dedicata ai libri in offerta e utilizzare i comodi filtri di ricerca per navigare nella selezione filtrando tra generi, autori e fasce di prezzo. Potrete quindi consultare tutte le opere di Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport e creatore della serie di successo Gol!, nonché autore di opere che reinterpretano in taglio affine ai più giovani personaggi ed eventi storici, come Mister Napoleone.

Ricca anche l’offerta dedicata ad Angelo Petrosino, papà di quella Valentina che da quasi trent’anni accompagni i ragazzi adolescenti narrando storie in cui riconoscersi e con cui confrontarsi, imparando attraverso questi racconti quale sia il modo migliore per coltivare i rapporti con i propri coetanei. In questi racconti brevi e di facile lettura, si vivono avventure della quotidianità, affrontando i problemi della vita dei più giovani senza mai mancare del giusto ottimismo.

Tra piccoli cult e nuovi best seller, non manca nulla davvero nulla in questa selezione di libri dedicati ai più giovani, disponibili con sconti fino al 20% grazie alla promozione Mondadori dedicata a Il Battello a Vapore, per questo vi invitiamo a visitare la pagina dedicata e acquistare i vostri preferiti entro il 12 giugno 2022, termine ultimo della promozione.

