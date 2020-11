200 euro di sconto sullo smartphone gaming di Lenovo

Gli sconti di Lenovo proseguono. Dopo le numerose promozioni riservate dal produttore ai migliori notebook, questa volta è il turno di Legion Phone Duel. Stiamo parlando del potente smartphone gaming, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione. Arrivato sul mercato a 899,90 euro è acquistabile in questi giorni a soli 699,90 euro utilizzando il codice sconto “CYBERDAYS”. Un’occasione imperdibile per un prodotto con una scheda tecnica fuori dal comune e da vero top di gamma.

Lenovo Legion Duel si presenta con un design aggressivo, tipico degli smartphone gaming, con la fotocamera anteriore a scomparsa implementata sul lato lungo del dispositivo. Questo perché lo smartphone è pensato per essere utilizzato principalmente in orizzontale, una soluzione utile per potere trasmettere e registrare le proprie sessioni di gioco.

Ha potenza da vendere grazie allo Snapdragon 865+ di Qualcomm con 12 o 16 Gigabyte di RAM e 256 o 512 Gigabyte di memoria interna. Il display è un ottimo pannello AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate a 144Hz. Non mancano ovviamente tutte le funzioni relative al gaming, attivando l’applicazione dedicata Legion Realm, e i controlli touch per un’esperienza gaming incredibile. Più che soddisfacente l’autonomia garantita dalla capiente batteria da 5.000 mAh.

Naturalmente, questo modello non è l'unico in offerta sul Lenovo Store, infatti sono disponibili anche alcuni bundle, motivo per cui consigliamo di visitare la pagina dedicata.

Sono diverse le offerte proposte da Lenovo per Legion Phone Duel che è acquistabile con 200 euro di sconto nelle seguenti configurazioni.

