Se avete sempre desiderato possedere un televisore di grandi dimensioni allora questa offerta di Comet sul Samsung Neo QLED da 75 pollici potrebbe fare al caso vostro. Fino al 20 luglio infatti potrete acquistare questa Smart TV con un risparmio di ben 2.000€ e, come se non bastasse, ricevere in regalo anche una smart TV The Frame da 32 pollici dal valore di 349€ e un abbonamento Netflix di 12 mesi.

Offerte come questa non si vedono tutti i giorni, e se avete sempre desiderato una postazione home cinema in salotto, portando la qualità dei film e delle serie TV a un livello superiore, vi suggeriamo caldamente di non farvi sfuggire questa occasione che, come detto, vi permetterà anche di sostituire un eventuale secondo televisore, dotato sempre di caratteristiche tecniche di alto livello, con un occhio di riguardo al design.

Ribadiamo che l’offerta è a tempo limitato, così come quella inerente alla seconda smart TV, nonostante quest’ultima possiate riceverla in regalo a fronte di un acquisto effettuato entro il 31 luglio. Dopo il 20 luglio, tuttavia, la gamma Neo QLED di Samsung potrebbe tornare a prezzo pieno, rendendo l’offerta meno vantaggiosa. Come detto, a nostro avviso non dovreste farvi scappare la QE75QN90, dal momento che viene offerta esattamente a metà prezzo.

Parliamo di una smart TV di altissimo livello, con tecnologie pensate per chi vuole avere la tipica qualità di un OLED ma senza i rischi legati al burn-in, il che significa che il pannello offrirà le massime prestazioni anche nei prossimi anni, a prescindere se lo userete come monitor per PC, per console o come semplice smart TV. In tal senso, la Samsung QE75QN90 vanta un eccellente controllo della retroilluminazione e permette a ogni singolo pixel di lavorare in maniera ottimale, rimuovendo ogni minima imperfezione dall’immagine.

Pensata anche per il gaming, la Samsung QE75QN90 dispone di una serie di ottimizzazioni che garantiscono un’esperienza di gioco pari a quella di un monitor da gaming. La tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ è solo una delle tante caratteristiche che consentono a questa smart TV di essere un’ottima soluzione All-in-One per chi cerca un televisore in grado di dare il meglio sia nella visione di film che in ambito videoludico, dove serve un pannello capace di reagire subito alle immagini che scorrono sullo schermo. Segnaliamo, infatti, la presenza della Game Bar, che vi permetterà di regolare in un’unica schermata impostazioni come l’HDR, input lag e il rapporto dello schermo, quest’ultimo settabile sia in 21:9 che 32:9.

In sostanza, parliamo di una smart TV di grande valore, acquistabile oggi a un prezzo davvero vantaggioso e forse mai così basso se consideriamo il secondo televisore in omaggio. Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito all’offerta, consigliamo di passare direttamente sulla pagina dedicata, consci del fatto che dovreste farlo subito per evitare che sconto di 2.000€ si riduca.

