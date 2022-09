Se siete alla ricerca di un’ottima smart TV, che disponga, anzitutto, di un pannello OLED di qualità superiore, allora non potte davvero ignorare questa offerta Mediaworld, che vi permetterà di acquistare un prodotto non solo molto valido, ma anche proveniente dalla scuderia di uno dei più apprezzati brand del settore, ovvero Sony e, più nello specifico, dalla sua gamma Bravia.

L’articolo è la splendida smart Tv Sony Bravia XR48A90KAEP da 48″, che dagli originali 1.999,00€ è oggi in sconto a 1.799,00€, con un risparmio netto di ben 200 euro, che non sono poi pochi su di un prodotto di questa portata, specie se di questa qualità.

Complice una grande esperienza nel campo del gaming derivata dal brad PlayStation, Sony sa bene quali siano le caratteristiche imprescindibili per uno schermo di alta qualità, tant’è che la sua gamma OLED è forse una delle più note e apprezzate del mercato, come testimoniano gli splendidi colori di questo Bravia XR48A90KAEP che, oltre ad offrire immagini dalle tonalità e dalle texture realistiche, è in grado anche di garantire uno straordinario contrasto.

Anche il profilo acustico è eccelso, grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio+ di Sony che, combinando attuatori ed un woofer direttamente sotto allo schermo, rende lo stesso pannello lo “speaker” attraverso cui percepirete il suono, offrendo anche un certo dinamismo alle immagini, con suoni che seguiranno accuratamente le immagini a schermo!

Incluso nel prezzo, c’è poi il pacchetto digitale Bravia Core, sostanzialmente un servizio in streaming gratuito per gli utenti Sony, già caricato sulla TV, e grazie al quale poter accedere a centinaia di titoli, inclusi molti titoli Imax Enhanced, appositamente selezionati per permettere una visione al meglio grazie alle feature della TV!

Infine, segnaliamo una sfiziosa feature a tutti gli appassionati di tecnologia, in quanto la Bravia XR48A90KAEP è già pronta ad ospitare il futuro upgrade offerto da Bravia cam, ovvero la nuova tecnologia Sony pensata per rendere le sue TV più smart e funzionali. Di che si tratta? parliamo di una vera e propria videocamera (la Bravia cam per l’appunto), collegabile alla smart TV, e progettata per essere posizionata sulla cornice superiore dello schermo. Una volta installata, Bravia cam effettuerà una rilevazione costante dell’ambiente, ottimizzando in tempo reale l’esperienza di visione e del suono in base al posizionamento dello spettatore, così che l’esperienza visiva e acustica sia sempre perfettamente calibrata, ed ai massimi livelli! Ovviamente il prodotto non è incluso nell’acquisto, ed andrà eventualmente acquistato separatamente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dello store dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, quanto meno prima che il prezzo torni alle origini o, peggio, il prodotto vada del tutto esaurito!

