220€ di sconto sulla smart TV Samsung The Sero con schermo rotabile

Dopo avervi segnalato quelle che sono le offerte odierne di Amazon, vogliamo ora proporvi quelle che sono le offerte a tempo limitato di Mediaworld che, anche oggi, si apprestano ad offrirci tante ottime occasioni di acquisto, con articoli scontati tra cui smart tv, smartphone ed elettrodomestici, tutti a prezzi ridotti.

Le offerte sono dunque numerose, ma quella che ha più catturato la nostra attenzione è la promozione inerente la smart tv Samsung The Sero da 43 pollici, proposta a 982,00€ invece di 1.199,00€. Si tratta di una nostra vecchia conoscenza, dal momento che questo particolare modello è già stato protagonista in diverse occasioni e vale la pena segnalarlo ogni qual volta viene riproposto in sconto, visto che parliamo di una smart tv davvero speciale, con uno schermo rotabile che vi permetterà di scegliere se guardare i contenuti in orizzontale o verticale.

Il fattore più importante che dovrebbe invogliare un acquirente a scegliere questo modello piuttosto che un altro è proprio la particolarità del pannello, pensato per offrire la tipica visione di uno smartphone. Grazie ad esso, beneficerete di un nuovo tipo di esperienza visiva, apprezzando i contenuti multimediali realizzati in verticale in una risoluzione superiore e nel giusto rapporto d’immagine.

Sarete felici di sapere che la Samsung The Sero è probabilmente l’unica smart tv sul mercato a vantare questo design che, oltre a stupire, vi permetterà di spostarla da una camera all’altra con semplicità. Insomma, un modello capace di portare l’intrattenimento domestico a nuovi livelli, merito anche della qualità del pannello, che vanta tecnologie di visualizzazione moderne come lo schermo QLED e la sempre utile intelligenza artificiale che, oltre ad ottimizzare la resa delle immagini in tempo reale, vi permetterà di usare Alexa e comandare tutta la domotica presente in casa.

Come potete immaginare, la Samsung The Sero non è l’unica ad essere in offerta su Mediaworld, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata e di dare un’occhiata alla nostra lista personalizzata in calce per non perdervi le offerte migliori. Come sempre, il nostro ultimo consiglio è quello di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

