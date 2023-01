Se il pensiero delle pulizie domestiche vi tedia, e per questo siete alla ricerca di un aiuto per tenere pulita e in ordine la vostra casa, pur spendendo una cifra non troppo esosa, allora forse questa ottima offerta Amazon potrebbe farvi comodo, visto che riguarda un aspirapolvere robot di grande qualità, venduto oggi ad un prezzo davvero imperdibile!

Sul portale, infatti, è attualmente in sconto del 34%, l’ottimo robot aspirapolvere Roomba i7156 by iRobot! Un elettrodomestico intelligente per le pulizie domestiche di grande qualità e pregio, originariamente venduto al prezzo, non per tutti, di 699,00€, ed oggi in sconto al prezzo più abbordabile di 459,99€, con uno sconto pari a circa 240 euro!

Forte di quella che è un’esperienza ormai trentennale, Roomba i7156 si propone, come ormai da tradizione per iRobot, come uno strumento per le pulizie domestiche automatizzato e intelligente, capace non semplicemente di rimuovere lo sporco dai pavimenti con un movimento autonomo, ma di sviluppare percorsi intelligenti e calibrati sullo spazio domestico, così da rendersi sempre più efficiente e veloce nelle pulizie di casa.

Laddove, in sintesi, altri dispositivi simili si limitano a “pulire”, Roomba i7156 ha lo scopo di semplificarvi effettivamente la vita, rendendo le pulizie domestiche non solo automatiche, ma più smart. Il merito, anzitutto, è dell’ottima tecnologia di navigazione sviluppata da iRobot, che permette a questo ottimo elettrodomestico di catturare e rimuovere lo sporco anche in specifici punti della casa (e previa richiesta, ovviamente).

La mappatura “Cutting-Edge” degli spazi domestici, unita ad un sistema di navigazione intelligente, permettono, infatti, di inviare questo robot aspirapolvere anche verso spazi molto specifici della casa (es: “davanti alla cucina” o “davanti al divano”), così che il robot vada immediatamente a fare il proprio dovere, senza che dobbiate sottostare a quello che, invece, per la concorrenza è spesso un errare randomico per le superfici domestiche.

Capace di aspirare e rimuovere polvere sottile e grossi detriti, Roomba i7156 è dotato di un comodo sistema di aspirazione in 3 fasi, basato su doppie spazzole in gomma multi-superficie e un’aspirazione 10 volte più potente rispetto alla serie precedente, configurandosi così come un assistente davvero esemplare nella quotidiana lotta allo sporco!

Dulcis in fundo, questo specifico modello dispone anche di controlli vocali, essendo compatibile con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa, che vi permetteranno un controllo rapido e, per l’appunto, “smart” delle vostre pulizie domestiche.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi quest’ottimo prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

