25% di sconto su abbigliamento e merchandise gaming e film su EMP!

Anche in questo weekend di Pasqua non si fermano le offerte su EMP, ed infatti sul portale è arrivata una nuova tornata di occasioni che vi permetterà di acquistare abbigliamento e merchandise di film e videogiochi con sconti che possono arrivare fino al 25%! L’offerta è davvero vasta, e comprende centinaia di offerte dedicate ad alcuni dei più amati marchi e franchise, come Harry Potter, PlayStation, Star Wars, Marvel e molti altri, per la gioia dei fan e dei collezionisti.

Questa promozione realizzata da EMP si rivela anche l’occasione perfetta per poter effettuare il cambio di stagione in previsione dell’arrivo dell’estate, ed infatti è possibile trovare molti articoli sia da uomo che da donna, con una vasta scelta di magliette, pantaloncini ed i pigiami estivi e persino i primi costumi da mare, come quello dedicato al Cookie Monster di Sesame Street, che potrà essere vostro a 23,99€. Sempre parlando di abbigliamento, vi segnaliamo la possibilità di acquistare gli eleganti vestiti di Harry Potter scontati a 34,99€, con tanto di colletto alla Peter pan e manica a 3/4, dove però è possibile perfino scegliere il fiocco e lo stemma da sfoggiare sul petto, in base alle 4 case della scuola di Magia di Hogwarts.

Inoltre troverete anche una selezione di scarpe a prezzo scontato, come nel caso di quelle Golden Symbol dedicate a Wonder Woman, che potranno esser acquistate a 28,99€. Queste scarpe in tessuto sono nero, con rifiniture e ricami in oro, sono perfette anche per svolgere l’attività fisica grazie alla comodità della suola rialzata in gomma, un vero Must Have per le fan dell’amazzone. Oltre all’abbigliamento, come anticipato, troverete anche alcuni gadget, dove spicca una selezione di tantissime Funko Pop! dedicate ai personaggi Marvel o di Star Wars, tra cui anche Luke Skywalker come apparso nel film Episodio V – L’impero Colpisce Ancora, ma nella versione esclusiva riverniciata in oro lucente.

Insomma, avrete capito che la scelta proposta da EMP è molto varia, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina della promozione, così da trovare l’occasione perfetta in base alle vostre passioni. Infine, prima di lasciarvi all’acquisto del vostro prossimo gadget nerd, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di offerte

