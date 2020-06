25% di sconto su tanti vinili da collezione su IBS

Sfilare un vinile, inserirlo nel giradischi e premere “Play” vi emoziona? Se avete risposto con un sonoro”sì”, allora siete gli amanti della musica che stiamo cercando! Sullo store di IBS, infatti, sono iniziati, per un periodo di tempo molto limitato, degli incredibili sconti che riguardano un vastissimo catalogo di album in vinile! Attenzione però, avrete tempo fino al 15 giugno per poter usufruire di questo sconto del 25% sui vinili da collezione e poter realizzare la vostra raccolta di dischi ideale.

In questa grande selezione di album troviamo nomi che hanno letteralmente fatto la storia della musica come Jimi Hendrix, David Bowie, Michael Jackson, Santana e tantissimi altri artisti che con le loro note continueranno ad emozionarci a lungo anche in futuro. Non pensate però che in questa offerta siano presenti solamente artisti del passato, infatti negli ultimi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio ritorno del successo dei vinili, ed ecco che compaiono anche artisti come Travis Scott, Salmo oppure I Pinguini Tattici Nucleari con l’album che li ha portati al successo dopo Sanremo 2020. Insomma se siete amanti della musica e vi piace collezionare gli album in formato 33 giri, questa è un’occasione assolutamente da non perdere ma ricordatevi che avete tempo fino al 15 Giugno per usufruire di questa offerta!

Noi vi abbiamo selezionato le maggiori offerte di vinili da collezione, ma il nostro invito è sempre quello di visitare la pagina dedicata alla promozione di IBS in modo da poter sfogliare virtualmente il vasto catalogo di album. Infine, prima di lasciarvi alla scelta del vostro prossimo vinile da collezione, vogliamo ricordarvi che potete utilizzare anche i nostri codici esclusivi per avere degli sconti sullo store IBS, ed inoltre che potete iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete aggiornati sulle promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

I migliori vinili in offerta

