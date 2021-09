250€ di sconto su Smart TV Philips da 70” con le offerte di eBay!

Dopo avervi proposto le prime offerte giornaliere di questo mercoledì 1 settembre, in questo articolo vogliamo focalizzare la vostra attenzione su quelle che sono le iniziative di eBay, in particolare nella sua promozione chiamata “Gli Imperdibili”. Quest’oggi, infatti, sono disponibili moltissimi articoli con sconti incredibili, come smart TV, smartwatch, smartphone ed elettrodomestici!

Come è facilmente intuibile, sono moltissimi gli articoli compatibili con l’iniziativa de “Gli Imperdibili” di eBay ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo l’acquisto del smart TV da 70” Philips, in particolare il modello 70PUS7805. Originariamente venduto a 999,99€, solo per oggi è acquistabile a 749,99€, grazie ad uno sconto del 25% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 250,00€.

Stiamo parlando di un televisore con un ampio display LED da 70 pollici con una risoluzione nativa in 4K UltraHD (3840 x 2160 pixel). Il dispositivo in questione è compatibile con tutti i principali formati visivi HDR, tra cui l’HDR10+ e il Dolby Vision, che permettono di visionare colori sgargianti, ombre profonde e bianchi brillanti, sia durante la visione di serie televisive che di programmi televisivi.

Questo televisore, inoltre, possiede la funzione Philips Ambilight, una serie di LED intelligenti posti sui bordi del TV che rispondono all’azione sullo schermo, per poter emettere una luce coinvolgente e affascinante. Invece, al suo interno, è presente un processore Philips P5 Perfect Picture, che ottimizza le fonti in entrata, in modo tale da mostrare immagini sempre perfette, anche durante le riprese in movimento.

Insomma, un prodotto dalle ottime potenzialità e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy della categoria, a patto di avere tanto spazio nel salotto di casa visto il suo ampio pannello. Ciò detto, visto il gran numero di articoli in promozione, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte.

