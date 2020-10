250€ di sconto su Surface Pro 7 su Microsoft Store!

Se siete alla ricerca di un’ottima occasione per acquistare un notebook 2-in-1 che possa soddisfare le vostre esigenze senza svuotare il vostro portafogli, allora sarete felici di sapere che Microsoft ha da poco lanciato un’ottima iniziativa che vede come protagonista l’ottimo Surface Pro 7, la cui promozione vi permetterà di acquistarlo con un risparmio fino a 250,00€, qualora si scelga una specifica configurazione.

I portatili 2-in-1 vengono ormai preferiti dai classici notebook in molteplici situazioni, merito delle loro funzionalità e comodità, ed i modelli Surface di Microsoft sono sicuramente tra i migliori che possiate acquistare, come abbiamo riportato anche nella nostra recensione dedicata al Surface Pro 7. Per ciò che concerne il modello in promozione su cui è possibile risparmiare ben 250,00€, si tratta della variante del dispositivo equipaggiata con processore Intel Core i5 e 256 GB di spazio di archiviazione, che potrà essere vostra, dunque, al prezzo scontato di 1.349,00€, invece degli originali 1.599,00€.

Caratterizzato da un design ricercato ma funzionale, a dir poco bellissimo a nostro giudizio, il Surface Pro 7 implementa i nuovi processori Intel Core di decima generazione e rappresenta forse una delle migliori alternative per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo versatile e funzionale tanto nell’intrattenimento quanto nello studio o nel lavoro in mobilità, riuscendo persino ad effettuare editing su foto e montaggi video.

D’altronde, non poteva certamente essere il contrario visto che parliamo di uno dei migliori modelli 2-in-1 disponibili attualmente sul mercato, con il suo display da 12 pollici che dispone di una risoluzione decisamente superiore al classico FullHD, dato che lo schermo arriva a ben 2736 x 1824 pixel. Insomma, siamo di fronte ad una macchina perfetta per coloro che hanno la necessità di avere un dispositivo capace di offrire la massima produttività in mobilità e, perché no, risultare ideale anche per la visione di contenuti multimediali, seppur in questo caso sarebbe abbastanza sovradimensionato.

Di seguito, dunque, vi proponiamo l'intera lista di offerte relative al Surface Pro 7

