25€ di sconto sugli acquisti da EMP!

In occasione dell’arrivo dell’inverno, da EMP è partita una nuova iniziativa che vi permetterà di ottenere uno sconto di 25€ a fronte di un ordine minimo di 100€ su una determinata selezione di prodotti proposta dallo store. Vi basterà utilizzare il codice promozionale SAVE una volta a carrello per usufruire dello sconto. L’offerta è limitata a specifici articoli e non comprende, ad esempio, libri, CD, DVD, buoni sconto ed articoli che includono donazioni, tuttavia resta comunque molto vantaggiosa specie per coloro che vogliono aggiornare il proprio outfit invernale.

Questa promozione di EMP si rivela un’ottima occasione per poter prepararsi al sempre più vicino Halloween con numerosi outfit ed accessori a tema ispirati dal film d’animazione Nightmare Before Christmas, oppure, se preferite potete portarvi avanti con gli acquisti a tema natalizio, sono presenti numerosi maglioni a tema, come nel caso di quello dedicato agli AC/DC. Sempre se volete iniziare a respirare l’atmosfera di Natale leggermente in anticipo, potete sfruttare questa promozione per recuperare una selezione di calendari dell’avvento ispirati ai più grandi franchise, come ad esempio quello realizzato in collaborazione con Funko a tema Harry Potter, che a soli 54,99€ vi permetterà di ottenere 24 mini Pocket Pop! alti 4 cm in questa edizione limitata da collezione.

La promozione include migliaia di prodotti inclusi nel catalogo di EMP, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione così che possiate trovare l’offerta più adatta alle vostre esigenze. Prima di farvi correre verso l’acquisto del vostro prossimo capo d’abbigliamento, tuttavia, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

N.B. Il codice sconto SAVE deve essere inserito nell’apposita sezione del carrello. Accertati che sia stato accettato prima di procedere con l’acquisto.

