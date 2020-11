260€ di sconto sulla lavatrice Electrolux da 9 kg da Mediaworld

Come avrete notato, Mediaworld si è tinta di nero in preparazione al Black Friday, non solo attraverso le iniziative lanciate negli ultimi giorni ma anche con le sue offerte giornaliere che, a differenza delle scorse settimane, contengono un numero di prodotti molto più alto e questo non può non far piacere a chi cerca ottime occasioni, aumentando di fatto la possibilità di trovare in offerta il vostro articolo preferito, tra cui ricordiamo non mancano smartphone, smart TV ed elettrodomestici di ogni tipo.

Tanti quindi i prodotti in offerta che potrebbero interessare ad un pubblico molto ampio e tra questi vogliamo segnalare la lavatrice Electrolux PerfectCare 600 EW6F492Y da 9 kg, venduta oggi con uno sconto decisamente importante, dato che passa dagli originali 619,99€ a soli 359,00€. Nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo proposto diverse lavatrici in offerta, ma facciamo fatica a ricordare uno sconto di questa portata su un prodotto di questa categoria, visto che parliamo di un ribasso superiore al 40% su quella che è una lavatrice adatta a coloro che necessitano di lavare grosse quantità di indumenti.

Ovviamente, lo spazio nel cestello non è l’unico aspetto positivo della Electrolux PerfectCare 600 EW6F492Y, visto che si tratta di un modello altamente tecnologico, con alcune delle migliori funzionalità presenti nelle lavatrici di oggi, come ad esempio la tecnologia proprietaria SensiCare System, che regola la durata del programma a seconda delle dimensioni del carico, in modo da utilizzare meno energia e acqua ed evitando che i vestiti vengano lavati per troppo tempo, oppure il programma vapore, che permette di igienizzare in maniera ancora più profondità i vostri capi ed eliminare tutti gli eventuali virus e batteri presenti.

Riassumendo, con una cifra molto ragionevole vi portate a casa una delle migliori lavatrici che potete acquistare in questa fascia di prezzo, ma ricordate che l’offerta è disponibile solo per oggi e scade al termine della giornata. Detto ciò, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra lista in calce dedicata ai migliori prodotti ed eventualmente di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte disponibili. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

