3 coupon da 5€ per i tuoi acquisti di Natale su eBay

Come prevedibile il mese di novembre è iniziato alla grande, con numerosi portali che hanno già lanciato le loro offerte dedicate al Black Friday o persino per il Natale, come è il caso di eBay. D’altronde, mancano meno di due mesi al grande evento annuale e grazie a queste interessanti iniziative si respira già un’aria natalizia e questo potrebbe essere il momento giusto per portarsi avanti e acquistare il vostro regalo, dal momento che il noto portale mette a disposizione 3 coupon dal valore di 5,00€ ciascuno, validi fino al 15 novembre.

Tali coupon possono essere utilizzati su una vasta selezione di articoli effettuando una spesa di almeno 30,00€ e non superiore a 200,00€. Per ottenere lo sconto, vi basterà inserire nell’apposita sezione il codice PITAGIFT2020, quest’ultimo utilizzabile dallo stesso account fino a 3 volte, risparmiando quindi un totale di 15,00€. Tra i tanti articoli aderenti all’iniziativa, vogliamo segnalarvi l’SSD CrucialBX500 CT240BX500SSD1 da 240GB che, grazie allo sconto messo a disposizione da eBay, scende ad appena 27,50€. Ad una cifra così irrisoria, potrebbe essere il regalo perfetto per un amante dell’informatica che possiede magari ancora un vecchio hard disk nel proprio case.

Un altro regalo perfetto potrebbe essere l’aspirapolvere senza fili Ariete 22V Lithium 2767, già scontata dal portale ma con l’ausilio del coupon potrete pagarla solamente 77,00€, una cifra davvero irrilevante per un dispositivo del genere. A meno di 100,00€, infatti, è difficile trovare un aspirapolvere senza fili valida, ma questo è uno dei migliori modelli disponibili nel mercato in questa fascia di prezzo, dal momento che vanta una buona potenza, una buona autonomia e tante personalizzazioni, che la rendono ideale non solo per pulire ogni angolo della casa, ma anche gli interni della vostra auto, grazie alla facile rimozione della spazzola, sostituibile con svariati accessori inclusi nella confezione.

N.B: inserire il codice PITAGIFT2020 nell’apposita sezione per ottenere lo sconto e ricordate di verificare che ciò venga applicato prima di procedere con il pagamento.

Articoli che si adattano ad ogni tipo di esigenza quelli disponibili su eBay, molti dei quali sicuramente valevoli di essere impacchettati con la carta regalo e piazzati sotto l'albero. A tal proposito, suggeriamo di visitare la pagina dedicata e di dare un'occhiata alla nostra selezione di prodotti in calce, dove abbiamo raccolto alcune delle migliori offerte.

