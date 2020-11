3 film Universal a 20€ su IBS

Se le numerose offerte che vi abbiamo proposto in mattinata non sono state in grado di soddisfare i vostri gusti (cosa poco probabile), non c’è motivo di rimanere delusi perché il nostro staff è sempre alla ricerca di sconti che vi permetteranno di risparmiare cifre considerevoli, grazie alle promozioni lanciate dai vari portali come IBS, che permette di comprare 3 film della Universal Pictures a soli 20€.

Portarsi a casa 3 film del calibro di Universal Pictures ad un prezzo così irrisorio è davvero un’occasione da non perdere, non solo per gli amanti del cinema ma per tutti quelli che intendono trascorrere una serata all’insegna dell’intrattenimento. Valida fino al 13 dicembre, la promozione permette di scegliere una marea di film, con la possibilità di selezionare la versione DVD o Blu-Ray e tra questi non mancano le produzioni che hanno riscosso un enorme successo, come C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, uno dei film più personali e malinconici del noto regista statunitense dai tempi del sottostimato Jackie Brown.

Non mancano nel catalogo anche titoli come Blade Runner 2049 e The First Man: Il primo uomo, quest’ultimo particolarmente indicato per gli amati dell’universo, dato che vede le vicende di quello che sarà il primo civile a volare nello spazio, la cui missione non andrà secondo i piani e si incapperà in numerosi incidenti tecnici che porteranno conseguenze devastanti non solo a lui ma a tutto l’equipaggio. Da non perdere anche Fast & Furious: Hobbs & Shaw, un capitolo che si allontana leggermente dalle vicende del carismatico Dominic Toretto, concentrandosi maggiormente sui personaggi di Hobbs e Shaw.

Come potete vedere, la scelta è vastissima e resta a voi selezionare i vostri film preferiti e godere di questa occasione speciale. A tal proposito, suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutta la lista dei film Universal Pictures e prima di passare oltre consigliamo di seguirci sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

