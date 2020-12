3 mesi di DAZN con la sciarpa della tua squadra a meno di 27€!

Se siete amanti del calcio, sarete felici di sapere che Amazon ha riservato per voi una promozione davvero speciale. Acquistando infatti una carta prepagata DAZN per un abbonamento da 3 mesi, oltre a risparmiare diversi euro, riceverete in regalo una sciarpa della vostra squadra preferita, a scelta tra 3 club diversi, spendendo in totale solo 26,99€.

Senza dubbio, questa è una delle migliori occasioni che si sono presentate finora per coloro che intendono abbonarsi al noto servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi, i quali non si limitano solo al calcio, bensì includono anche il mondo del rugby, del combattimento e quello dei motori, con il motomondiale a farla da padrone, ma vale la pena sottolineare anche la possibilità di assistere al World Rally Championship e alla Nascar Cup Series per gli appassionati delle quattro ruote.

Per quanto riguarda la scelta della sciarpa, Amazon mette a disposizione i colori di 3 iconici club di Serie A, ovvero Juventus, Inter e Milan. Ovviamente, le sciarpe che riceverete sono quelle ufficiali, il che rendono questa offerta davvero interessante. Una volta acquistata, avete 12 mesi di tempo per attivare la carta prepagata, con i 3 mesi che scatteranno ovviamente solo dopo l’avvenuta attivazione, la quale può essere effettuata tramite il sito ufficiale Dazn a questo indirizzo, inserendo il codice che avete ricevuto e seguire le istruzioni sullo schermo.

Terminata la registrazione, non vi resta altro che scaricare l’applicazione sul vostro PC o dispositivo mobile e guardare gli innumerevoli eventi sportivi, tra cui 3 partite di Serie A TIM ogni giorno. Insomma, Dazn vi permetterà di vivere le emozioni dello sport in modo impeccabile e con questo splendido regalo di Amazon le emozioni saranno ancora più forti. Arrivati a questo punto, non ci resta altro che invitarvi a seguire le nostre pagine perché potrebbero esserci altre sorprese ad attendervi nel corso della giornata, nonché nei prossimi giorni. Detto ciò, qualora non l’abbiate ancora fatto, suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

