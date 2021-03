3 polo a soli 19,99€ su Alcott

Vi segnaliamo che sullo store di Alcott è attiva una piccola ma grande offerta dedicata alla festa del papà, proponendo quella che è un’ottima polo in cotone piquet ad un prezzo speciale, ma solo se ne acquistate 3. Non si tratta, comunque, di un modello a caso, ma della classica “Polo Alcott”, uno dei prodotti simbolo dell’azienda e disponibile in ben 17 colori differenti, generalmente venduta al prezzo abbordabilissimo di appena 8,95€.

Qual è la convenienza? Che acquistandone 3 in un colpo solo pagherete il piccolo lotto di polo al prezzo irrisorio di soli 19,99€! Realizzata in 100% cotone piquet, la Polo Alcott si propone con un design semplice ed elegante, per questo indossabile in qualsiasi occasione. Traspirante e leggera, ha un ricamo sul petto che richiama al logo classico dell’azienda, e grazie alle sue 17 colorazioni disponibili può adattarsi a quasi qualunque stile, specie considerando la presenza di colori non proprio “comuni” per questo tipo di prodotti, come il giallo, il fuxia o il corallo.

Si tratta di un'occasione da prendere al volo in vista della primavera e, proprio per questo, vi invitiamo a coglierla al volo!

