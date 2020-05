30% di sconto sugli auricolari Key Series T18NC

Key Series ha messo a disposizione per i lettori di Tom’s Hardware un codice sconto del 30% valido suo ultimo modello di cuffie in-ear, le ottime T18NC. Si tratta di un’offerta eccellente e da cogliere al volo, per altro disponibile su di un prodotto arrivato da pochissimo sul mercato e che, proprio all’inizio di questa settimana, è stato protagonista di una nostra dettagliatissima recensione!

L’offerta è disponibile tramite Amazon, e potrete usufruirne solo entro il prossimo 20 di maggio, motivo per cui vi consigliamo caldamente di approfittarne subito, specie perché parliamo di un paio di auricolari wireless davvero ottimo e che, generalmente, sono venduti al prezzo di 129,99€. Dotati di sistema di ANC (cancellazione attiva del rumore), microfoni doppi, driver ad alta risoluzione da 13 mm, comandi a sfioramento e tecnologia Bluetooth 5.0 gli auricolari true wireless Key Series T18N offrono un’esperienza di ascolto eccezionale e pulita, con in più un’esperienza di chiamata ottimizzata capace di escludere qualunque fastidio provenienti da fonti esterne.

Come se non bastasse, i Key Series T18NC sono perfetti per l’utilizzo durante attività sportive, grazie ad una resistenza all’acqua classificata IPX-6 ed al design in-ear, che li rendono comodi e veloci da indossare. L’elegante custodia con apertura laterale porta l’autonomia delle cuffie a circa 20h totali, ed è possibile ricaricarla tramite USB-C oppure wireless.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto di assoluto pregio che, grazie al nostro codice sconto 9CR4X5BV, potrà essere vostro con un sostanzioso sconto del 30%, ma solo se effettuerete l’acquisto entro e non oltre il prossimo 20 Maggio. Meglio affrettarsi!

N.B. Ricorda di utilizzare il coupon 9CR4X5BV per ottenere il 30% di sconto. Il coupon va inserito nel carrello prima di procedere al pagamento.

