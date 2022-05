Se siete alla ricerca di una smart TV che possa offrire uno spettacolo davvero eccezionale e siete pronti a investire anche cifre importanti per assicurarvi il meglio, allora la promozione che propone oggi Mediaworld fa proprio al caso vostro, in quanto vi permetterà di acquistare l’eccezionale smart TV Samsung QLED 8K Q950T risparmiando ben 3.000€ sul suo originale prezzo di listino!

Parliamo di una TV dotata di un pannello da 85″ con risoluzione 8K nativa, capace di trasformare la vostra casa nel luogo perfetto per godersi film spettacolari o gli eventi sportivi più intensi, senza dimenticare le funzionalità dedicate ai gamer. Solo per la giornata di oggi è disponibile al prezzo di 8.999,00€, con uno sconto del 25% sul suo originale prezzo di 11.999,00€!

La Samsung QLED 8K Q950T è una smart TV che si pone al centro della scena grazie alla sua capacità di coniugare stile e tecnologia in modo estremamente efficace, montando su un telaio ultra sottile un pannello Infinty Screen in cui è praticamente impossibile notare i bordi, garantendo così una visione piena e perfetta, senza distrazioni. Il Processore Quantum 8K si occupa invece di visualizzare al meglio le immagini sui 33 milioni di pixel dello schermo LED Full Array, che offrono una nitidezza e una precisione impeccabile

Gli algoritmi di intelligenza artificiale del processore consentono inoltre di analizzare e rielaborare ogni immagine perché si adatti al meglio al pannello, trasformando ogni contenuto in qualità 8K grazie alla tecnologia di upscaling IA, che riduce artefatti e imprecisioni. È inoltre presente un sistema di rilevamento dell’illuminazione ambientale, che consente a Samsung QLED 8K Q950T di regolare la luminosità delle scene a seconda del momento della giornata e dei contenuti visualizzati, ottenendo sempre un contrasto dei colori perfetto grazie alla mappatura tonale dinamica di Quantum HDR 4000 e il supporto a HDR10+.

I gamer potranno invece godere delle funzionalità Real Game Enhancer+, che ottimizzano l’esperienza di gioco senza richiedere configurazioni manuali, come l’ Extra Motion Clarity che riduce al minimo il ghosting e consente una visione perfetta anche nelle scene più scure. Per garantire il massimo della fluidità e della stabilità in ogni situazione è implementato il supporto ad AMD FreeSync, che riduce il problemi di stuttering e tearing offrendo al tempo stesso una più consistente risposta dei comandi.

Nel complesso Samsung QLED 8K Q950T è davvero una smart TV dalle qualità strepitose, indicata per un pubblico esigente che vuole trasformare la propria casa in uno spettacolare centro di intrattenimento. Grazie a questa offerta Mediaworld è possibile farla vostra con uno sconto davvero eccezionale, valido solo per la giornata di oggi!

