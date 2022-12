Uno dei migliori regali di Natale che si possano fare a una persona cara è senza dubbio un tablet: utile da portare con sé a scuola, all’università, in ufficio, in viaggio o semplicemente da utilizzare distesi sul divano. Se stavate pensando di acquistarne uno da mettere sotto l’albero, o se semplicemente lo desiderate per voi stessi, su Mediaworld è ora presente un’offerta fantastica che vi permetterà di acquistare un ottimo tablet a un prezzo ribassato!

Il tablet Lenovo Tab P12 Pro è infatti attualmente disponibile a soli 698,99€ invece di 999,99€; si tratta di uno sconto del 30%, che vi farà risparmiare ben 300,00€ sul totale! Inoltre, potrete usufruire della consegna gratuita e rapida del prodotto, assicurandovi così di riceverlo in tempo per Natale, e in più potrete sfruttare la protezione da furti e danni, selezionabile in diverse combinazioni per uno o due anni, così da essere completamente al sicuro da ogni problema!

Il Tab P12 Pro diventerà il vostro compagno più fidato, permettendovi di godere di vedere film, serie tv e qualsiasi programma desideriate in altissima risoluzione. Lo spettacolare schermo AMOLED 2K da 12,6″ con Dolby Vision vi assicurerò di godere di immagini sempre spettacolari, dai colori accesi e nitidi, sia dentro casa che all’aperto; il display è infatti abbastanza luminoso per essere visto perfettamente anche alla luce del sole, quindi anche durante un pic-nic potrete continuare le vostre maratone cinematografiche senza perdere nemmeno un secondo di visione a causa dei riflessi fastidiosi.

Oltre allo schermo fantastico, anche il comparto audio è di tutto rispetto: vi sono infatti ben quattro altoparlanti JBL e altrettanti canali audio, che vi doneranno un’esperienza di visione cinematografica, immergendovi completamente in ciò che state guardando. Inoltre, il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 870 vi consentirà di gestire senza alcun rallentamento qualsiasi app vi possa servire, da quelle per lo studio e il lavoro ai videogiochi; il Tab P12 Pro vi offrirà infatti immagini sempre fluide anche nelle sessioni di gioco più impegnative grazie alla frequenza di aggiornamento dello schermo di 120 Hz, trasformandosi in un dispositivo perfetto per il gaming.

Potrete dunque utilizzare il tablet per guardare film e serie tv, scrivere, lavorare e giocare ovunque voi siate, il tutto senza preoccuparvi di doverlo caricare durante il giorno. La batteria a lunga autonomia vi garantirà infatti abbastanza carica per utilizzare il dispositivo fino alla sera, disponendo poi di tecnologia di ricarica rapida per poterlo prendere in mano nuovamente dopo poco tempo una volta scarico.

Ciò detto, non possiamo che consigliarvi l’acquisto del Lenovo Tab P12 Pro, rimandandovi alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta. Il nostro suggerimento è quello di approfittare della promozione il prima possibile, dato che potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili, vista la qualità eccellente del prodotto, potrebbero esaurire ancor prima.

