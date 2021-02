330€ di sconto sulla lavatrice Haier HW80 da MediaWorld

Mentre su Amazon proseguono le incessanti offerte della Amazon Gaming Week, gli altri store della rete si affaccendano nel catturare la nostra attenzione, proponendosi con una moltitudine di offerte (probabilmente) atte a strappare al portale di Bezos la corona delle vendite di febbraio 2021. Tra questi, come sempre, non manca Mediaworld che, con la sua iniziativa “Solo per oggi“, gioca ormai da tempo un ruolo importante nel vasto mondo delle offerte online, complice il volume degli sconti applicato su di un gran numero di categorie merceologiche, come smartphone, smart TV ed elettrodomestici di ogni tipo.

Tanti, quindi, i prodotti in offerta che potrebbero suscitare il vostro interesse anche se, tra i vari, ci preme segnalarvi la lavatrice Haier HW80-B14979-IT che, con il suo sconto di ben 330€, passa dagli originali 899,00€ al più abbordabile prezzo di 569,00€.

Dotata di una capacità di carico di 8 kg, la lavatrice Haier HW80-B14979-IT integra molte tecnologie di ultimissima generazione, oltre a vantare la più alta classe energetica disponibile oggi sul mercato, per non parlare delle numerosi funzioni e modalità sofisticate che permetteranno ai vostri capi di ricevere il giusto trattamento. Ottima anche per gli indumenti più delicati, Haier per questo specifico modello ha posto particolare attenzione anche al più classico cestello, il quale è caratterizzato da tanti piccoli “cuscini” studiati per far scivolare il bucato sulla superficie nel modo più naturale possibile. Inoltre, con la soluzione Haier potrete dire addio alle regolazione delle impostazioni, dal momento che questo specifico modello calcola automaticamente il volume e il peso del bucato, impostando il giusto dosaggio d’acqua e il relativo tempo necessario ad ogni singolo lavaggio.

Dotata inoltre di motori Direct Motion, la Haier HW80-B14979-IT è progettata non solo per offrire il massimo delle prestazioni, ma anche per durare a lungo, consumando al col tempo meno energia possibile grazie alla certificazione A+++. Insomma, una lavatrice che sa il fatto suo e che oggi grazie al noto portale potrà essere vostra ad un prezzo davvero speciale, quasi irrinunciabile!

