Se anche voi, con la bella stagione, state pensando di rinnovare il vostro giardino o rendere più graziosi gli esterni della vostra abitazione, allora la promozione “Vivere all’aperto” di Leroy Merlin è quello che fa per voi, perché propone tantissimi elementi di arredamento, e tanto altro, con sconti fino al 35%!

Gli articoli in offerta sono davvero centinaia, e spaziano tra elementi di decoro come pavimentazioni e pareti, arredamento per giardino o bordo piscina, e utensili per la gestione del verde, senza dimenticare la cucina all’aperto. Una ricca selezione di prodotti che sarà in sconto per un periodo di tempo limitato, fino al 23 maggio.

Aderire a questa promozione è semplicissimo, in quanto è sufficiente visitare la pagina dedicata e navigare tra le varie categorie per cercare i prodotti di vostro interesse, scegliendo quelli indicati espressamente con lo sconto che potrete riconoscere dal bollino rosso. Le proposte disponibili sono tra le più varie, utili per tutte le occasioni, e comprendono anche comodi cuscini da pavimento, tappetini in erba sintetica per il vostro minigolf, ombrelloni per prendere il sole in sicurezza e graziosi barbecue in marmo.

In questa occasione vogliamo suggerirvi il Salotto da giardino Mia ALLIBERT, capace di dare un tocco elegante alla vostra abitazione offrendo comunque tanta praticità e comodità nell’uso, grazie a una scelta oculata di forme e materiali, perfetti per l’esterno. Questo set è composto da 4 elementi realizzati internamente in resina, un materiale estremamente resistente agli agenti atmosferici e all’usura, tra cui troviamo un tavolo dalle dimensioni di 80 x 60 x 42 cm, un ampio divano da 135 x 72 x 76 cm e due comode poltrone da 66,5 x 67 x 75,7 cm.

Nel set sono presenti anche 4 cuscini sfoderabili in poliestere dalla seduta confortevole, semplicissimi da lavare, che possono essere risposti al sicuro a fine giornata all’interno del tavolo. Questo infatti ha anche funzione di contenitore, dove disporre in sicurezza tutto il necessario, anche riviste, asciugamani e altri oggetti, anche in caso di maltempo. Con la promozione in corso, il Salotto da giardino Mia ALLIBERT potrà essere vostro a soli 329,00€, con un risparmio di ben 50€ rispetto al suo originale prezzo di listino di 379,00€!

La promozione Vivere all’aperto di Leroy Merlin ci offre una serie di articoli davvero estremamente utili e interessanti, tra cui trovare non solo oggetti di arredamento, ma anche utensili e attrezzatura per il fai da te, tutti scontati a prezzi molto convenienti fino al 23 maggio!

