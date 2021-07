35% di sconto su di una selezione di candele profumate Yankee Candle!

Se state cercando una soluzione che possa migliorare l’atmosfera del vostro ambiente, con una bellissima luce soffusa ed un profumo avvolgente, le candele Yankee Candle faranno al caso vostro, e sarete felici di sapere che diverse fragranze vengono proposte da Amazon a prezzi scontati, ma solo per pochissimi giorni.

Al vertice del mercato sin dagli anni ’70, le candele Yankee Candle saranno perfette durante le cene o nei weekend trascorsi sul divano, ma anche durante qualsiasi altro momento della giornata. La gamma di profumazioni è molto ampia, permettendovi di scegliere miscele adatte sia per l’inverno, sia per la primavera che l’estate, come potrebbero essere quelle che comprendono gli aromi ai frutti tropicali.

A tal proposito, riteniamo che la candela profumata al gusto di amarena sia perfetta per questo periodo, dandovi modo di sentire la dolcezza deliziosa delle ciliegie nere mature per ben 150 ore e, soprattutto, al costo di soli 19,99€, un prezzo più che ragionevole per delle candele di ottima fattura, i cui ingredienti vengono scelti con estrema cura. Inoltre, lo stoppino delle candele è realizzato completamente in cotone senza piombo e viene raddrizzato e centrato a mano al fine di ottenere una combustione uniforme, in grado di riempire tutta la stanza.

A prescindere da quale candela acquistiate, tutte le soluzioni di Yankee Candle vengono inserite nella classica giara di vetro con coperchio, in modo da preservare e contenere la fragranza per le occasioni successive. Insomma, candele di ottima qualità al punto da essere perfette sia come idea regalo, sia per chi intende arricchire l’atmosfera della propria abitazione, che sia durante una festa di compleanno, una cena o per le future festività natalizie.

Come detto, le profumazioni in offerta sono diverse ed ecco perché consigliamo di scoprirle tutte sulle pagine del portale, così che possiate valutare quelle più adatte ai vostri gusti. Ciò detto, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

