Tra allergie primaverili e giornate sempre più soleggiate, diventa più che mai indispensabile proteggere i nostri occhi durante le attività trascorse all’aperto. Hawkers viene subito in nostro aiuto, offrendo la sua ampia gamma di occhiali da sole pronti a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.

Non solo! Con un’offerta speciale dedicata ai lettori di Tom’s Hardware, Hawkers offre i suoi occhiali ad un prezzo davvero vantaggioso: grazie infatti al semplice inserimento del coupon HAW35 otterrete uno sconto applicato del 35%. Un’offerta esclusiva di cui approfittare subito!

Squadrati, arrotondati, rettangolari, con montature trasparenti, maculate o coloratissime: Hawkers mette a disposizione un catalogo ampissimo di modelli di ogni sorta, per accontentare qualsiasi tipo di preferenza. Con Hawkers la qualità è garantita, trattandosi di occhiali da sole dotati di montature resistenti, spesso realizzate in acetato di cellulosa, e con lenti schermate con protezione UV400 per garantirvi una vista sempre limpida e protetta dai raggi dannosi.

La promozione riguarda uno sconto notevole, perché grazie al coupon HAW35 potrete acquistare occhiali da sole con prezzi che scendono fin sotto i 20 euro! Il risparmio con Hawkers, però, non finisce qui: oltre allo sconto sull’acquisto tramite l’inserimento del coupon è anche presente la spedizione gratuita, estesa a tutti i tipi di ordine. Cos’altro aspettate?

Se volete arrivare preparati all’estate, approfittate subito di questa vendita al ribasso per acquistare occhiali di qualità a prezzi super convenienti! Vi lasciamo quindi andare subito a cliccare sulla pagina dedicata all’offerta, per scegliere il prodotto più adatto a voi e completare l’acquisto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!